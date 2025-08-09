俳優の清水尋也（26）が8日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。仲の良い人気俳優が「めっちゃ好き」と話していたと明かされる場面があった。

清水は12年に13歳で俳優デビュー。近年は映画「東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編」2部作や、TBS系日曜劇場「海に眠るダイヤモンド」など話題の作品に次々と出演している。俳優の清水尚弥は実の兄にあたる。

MCの笑福亭鶴瓶は清水をよく知る人物として、俳優の間宮祥太朗に事前取材を行ったという。

清水は仲の良い俳優の矢本悠馬が自身のことを「天才」と周囲に話していたことから、その評判を聞いた人と初めて会うと「ハードルが上がる」とぼやき節。「間宮祥太朗くんに初めてお会いした時も、“ずっと会いたかったんだよ”“やめてくださいよ”みたいな」と苦笑した。

鶴瓶は間宮が清水のことを「めっちゃ好きや言うとったで。マジで」と証言した。「もっとしゃべりにくい暗いやつかなと思ったら、そうやないと。めっちゃ明るい、しゃべりやすいやつやって言うとったわ」と続けた。

清水は「でも祥太朗くんが僕のことを好きなのは僕も感じますね」と明言。「結構男気のある兄貴肌なんで、もちろん仕事のことも、プライベートのことも悩み相談したら“それこうなんじゃないの？”って話聞いてくれるんですけど」と明かした。