Instagramアカウント「eri72527」に投稿されたのは、体重が660グラムしかなかった赤ちゃん犬の2年後の様子。

犬は素敵な成長を遂げていたようで…？思わずほっこりしてしまう動画は6000回再生を突破し、「素敵なレディ」「ずっと可愛い」といった声が寄せられています。

【動画：たった660グラムの『食べる量が足りていない』と言われた赤ちゃん犬…2年後→嘘のような『現在の様子』】

小さすぎた赤ちゃん犬

飼い主さんの娘さんの腕に抱っこされているのは、柴犬の「ソラ」ちゃん。まだまだ小さな赤ちゃん犬だったソラちゃん、優しい目線で娘さんにナデナデされています。

2年ほど前、お迎えした時には体重がたった660グラムしかなかったというソラちゃん。「細くて、餌が足りていません」と言われていたんだそう。

2年かけて大成長

とにかく体が小さかったソラちゃんですが、2年後には体重が8キロになるまでに成長を遂げたんだとか。娘さんにハグされると、その成長を強く感じます…！

飼い主さん曰く「おでぶ」「育ちすぎた」とのことですが、可愛いままに大きくなってくれたソラちゃん。娘さんにハグされて、2人の仲良し具合にもほっこりしてしまいます。

素敵なレディに

ハグされたソラちゃんは、娘さんのお顔をペロリ。小さすぎた2年前は「小豆柴かもしれない」と言われたようですが、疑惑を完全に吹き飛ばす成長っぷりです。

飼い主さんたちの心配をよそに、素敵なレディへと成長してくれたソラちゃん。ソラちゃんと飼い主さんたちの楽しい毎日が、ずっと続くよう願わずにはいられません。

投稿には「素敵なレディ」「ずっと可愛い」「こんなに小さかったのですね」「大きく育った方が何かと安心ですね」「立派になったね～」といったコメントが寄せられています。

ソラちゃんのお茶目な日常は、Instagramアカウント「eri72527」でチェックすることができます。

