TikTokに投稿されたのは、チワワさんの寝起きの様子です。一見、チワワさんの姿におかしなところはありませんが、よく見ると口元に異変が…？投稿は記事執筆時点で28万1000回再生を突破し、「可愛すぎる笑」「最高」といった声が寄せられています。

【動画：起きたチワワを撮影→口元をよく見てみると…可愛すぎる『寝起きの様子』】

チワワさんの寝起きのお顔に爆笑

チワワの「ありす」ちゃんが目を覚ましたので、飼い主さんは寝起きの様子を撮影してみることに。

起きたばかりとは思えないほどお目目もパッチリしていて、一見ありすちゃんの姿におかしなところは見当たりません。しかし口元をよく見てみると…？

なんと右側だけ上唇が浮いており、ローアングルから撮影すると、唇の下から前歯がチラッとはみ出ていたとか。そのため、正面からお顔を見ると、お口が曲がってしまっているではありませんか！

そのちょっぴりニヒルな表情が可愛くて、思わず笑ってしまいます。

出っ歯がバレちゃった…！

実はありすちゃんは出っ歯がチャームポイントで、お口をしっかり閉じている時は前歯が隠れているのですが、ふとした瞬間に前歯の存在感が出て面白いお顔になってしまうのだとか。

そんなありすちゃんは愛嬌たっぷりで素敵ですが、ご本人は出っ歯を気にしているのか、飼い主さんが寝起きのお顔をアップで撮影し続けていると、「出っ歯なのがバレた…恥ずかしい！」とばかりに下を向いてしまったそう。

そして最終的には「あんまり見ないで～」というように、その場から逃走！寝起きのお顔だけでなく、出っ歯がバレた時の反応まで可愛すぎるありすちゃんなのでした。

この投稿には「なんとも言えない可愛さ笑」「ビートたけしみたい」「麻生太郎w」「ちょっとヒュー・ジャックマンに似てる」「毎朝の俺ｗ」「うちのチワワもオーバーショット（出っ歯）です。愛おしい」といったコメントが寄せられています。

もっと前歯が見えていることも！

別の日にも、ありすちゃんの寝起きの様子が投稿されています。

まだ眠いのか、お目目をショボショボさせているありすちゃん。そのお顔をややローアングルから見てみたところ、なんと前歯がむき出しになっていたとか！これには飼い主さんも「こんな出っ歯なチワワいますかね？」と首を傾げてしまったそう。

これからもありすちゃんは唯一無二の可愛い口元で、人々に笑顔と癒しを届けてくれることでしょう。

ありすちゃんの可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「alicedegozaimas」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「alicedegozaimas」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。