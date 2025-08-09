◇第107回全国高校野球選手権第5日1回戦 青藍泰斗4―5佐賀北（2025年8月9日 甲子園）

1990年夏以来、35年ぶり2度目の甲子園出場となった青藍泰斗（栃木）が佐賀北（佐賀）との大接戦に惜しくも敗れ、春夏通じて甲子園初勝利には届かなかった。

試合は序盤から激しい点の取り合いとなり、4回まで一進一退のシーソーゲームが続いた。エース・永井竣也（3年）は2回1/3を投げ、2安打4四球3失点。思うようにリズムをつかめず、早めにマウンドを降りる展開となった。

代わって登板したのは中堅・鈴木俊世（3年）。守備位置の入れ替えにより、永井はそのまま中堅へ回った。そして、4−4の同点で迎えた6回、クーリングタイムを挟んで再び永井が登板。走者を背負いながらも粘りの投球で、9回まで無失点に抑える粘投を見せた。

5回以降は互いに得点を許さず、スコアボードには「0」が並ぶ緊迫した展開に。試合はそのまま延長10回タイブレークに突入したが、最後は満塁からスクイズを決められサヨナラ負けを喫した。

前回初出場となった1990年は「葛生」の校名で臨み、初戦となった2回戦で山陽に敗れていた。その後、2005年現校名に変更。今大会は、昨秋に一新された鮮やかなブルーに白のタテジマが映える新ユニホームで、聖地に乗り込んだ。