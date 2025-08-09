¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡ÛSareee¡¡Îëµ¨¤¹¤º¤È»þ´ÖÀÚ¤ì¥É¥í¡¼¡Ö³Ú¤·¤¹¤®¤Æ15Ê¬¤¸¤ãÂ¤ê¤Ê¤¤¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¥ê¡¼¥°Àï¡Ö£µ¡ú£Ó£Ô£Á£Ò¡¡£Ç£Ð¡×¥Ö¥ë¡¼¥¹¥¿¡¼¥º£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¸ø¼°Àï¡Ê£¹Æü¡¢µþÅÔ¡Ë¤Î£É£×£Ç£Ð½÷»Ò²¦¼Ô¡¦£Ó£á£ò£å£å£å¡Ê£²£¹¡Ë¤Èà¶¸ÍðÌ¼áÎëµ¨¤¹¤º¡Ê£²£²¡Ë¤ÎÃíÌÜÂÐ·è¤Ï¡¢»þ´ÖÀÚ¤ì°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ï£Ó£á£ò£å£å£å¤¬£²¾¡£±ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ£´¡¢Îëµ¨¤¬£²¾¡£±ÇÔ£±Ê¬¤±¤Î¾¡¤ÁÅÀ£µ¡£»î¹çÁ°¤«¤é£Ó£Î£Ó¤ÇÀåÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¿£²¿Í¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤Ç¤â²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢Î¾¼Ô¤¬Æ¬¤òÆÍ¤¹ç¤ï¤»ÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£ÁáÂ®¾ì³°¤ËÀï¾ì¤ò°Ü¤¹¤È¥¨¥ë¥Ü¡¼¹çÀï¤Ç¸ß¤¤¤ÎÎÏ¤ò³Î¤«¤á¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥ó¥°¤ËÌá¤ë¤ÈÎëµ¨¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë¥¥Ã¥¯¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢·ãÅÜ¤·¤¿£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï´éÌÌ¤òÆ§¤ßÉÕ¤±Ä©È¯¡£¤½¤Î¸å¤â°ÕÃÏ¤òÄ¥¤ê¹ç¤¤°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç»þ´Ö¤¬£±£°Ê¬¤ò²á¤®¤Æ¤âÎ¾¼Ô¤Ï°ìÊâ¤â¾ù¤é¤º¡£Îëµ¨¤¬¥Æ¥¡¼¥é¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈ¯¼Í¤¹¤ë¤È¡¢£Ó£á£ò£å£å£å¤âÉé¤±¤¸¤ÈÀãÊø¼°¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤Ç¥Þ¥Ã¥È¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¡£»Ä¤ê¤Î»î¹ç»þ´Ö¤¬£±Ê¬¤òÀÚ¤ëÃæ¡¢£Ó£á£ò£å£å£å¤¬Î¢Åê¤²¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤é¤¨¤¿Îëµ¨¤¬¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¤òßÚÎö¡£¤¹¤°¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿£Ó£á£ò£å£å£å¤¬Î¢Åê¤²ÁÀ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç»î¹ç½ªÎ»¤Î¥´¥ó¥°¤¬¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¡¢£±£µÊ¬»þ´ÖÀÚ¤ì¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤â£²¿Í¤ÏÈ±¤ò¤Ä¤«¤ß¹ç¤¤ÂçÍðÆ®¡£²ù¤·µ¤¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¥ê¥ó¥°¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¤¿£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï¡Ö¥É¥í¡¼¡¢£±ÈÖ²ù¤·¤¤·ë²Ì¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¸¤Ç²ù¤·¤¤¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤Ä¤Ä¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤Î¥¨¥ë¥Ü¡¼¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡£º£Æü¤Ï£Ó£á£ò£å£å£å¤ÎËÜÅö¤ÎÉÝ¤µ¤ò¤Þ¤À¤Þ¤À¥¢¥¤¥Ä¤Ë½Ð¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¼¡¤¬¤â¤·¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥¢¥¤¥Ä¡¢¥Ü¥Ã¥³¥Ü¥³¤Ë¤¹¤ë¤ó¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈºÆÀï¤òË¾¤ó¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢Îëµ¨¤â¡Ö¼«¸ÊËþ¥×¥í¥ì¥¹¤Î£Ó£á£ò£å£å£åÅÂÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¡£¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ËÍè¤Æ¥¢¥¤¥Ä¤Ï¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¡¢¶¯¤µ¤·¤«µá¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥×¥í¥ì¥¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¤³¤ó¤Ê¤Î¸«¤ÆÃ¯¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¤µ¡£»ä¤Î¥¤¥«¤ì¥¹¥¤¥Ã¥Á²¡¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡£³Ú¤·¤¹¤®¤Æ£±£µÊ¬¤¸¤ãÁ´Á³Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¡£¥¢¥¤¥Ä¤Èµ¤¤¬ºÑ¤à¤Þ¤Ç¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë²¥¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤É¤Ã¤Á¤¬Î©¤Ã¤Æ¤ë¤«¾¡Éé¤·¤è¤¦¤¼¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£