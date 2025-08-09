¡ÚÂîµå¡Û°ËÆ£ÈþÀ¿ 16¶¯¤Ç½ªÀï¡Ö¥ß¥¹¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤¬Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡Âîµå½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£¸°Ì¤Î°ËÆ£ÈþÀ¿¡Ê£²£´¡á¥¹¥¿¡¼¥Ä¡Ë¤¬¡¢Ãæ¹ñÁª¼ê¤ÈÂçÇ®Àï¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡ÃË½÷¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°ÌÁª¼ê¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë£×£Ô£Ô¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º²£ÉÍ£³ÆüÌÜ¡Ê£¹Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ£Â£Õ£Î£Ô£Á£É¡Ë¤Î£²²óÀï¤Ç¤Ï¡¢Æ±£±£µ°Ì¤ÎÀÐÞàö¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤Ë£²¡½£³¤ÇÀËÇÔ¤·¤¿¡£Âè£±¥²¡¼¥à¤òÀè¼è¸å¡¢Âè£²¡¢Âè£³¥²¡¼¥à¤òÏ¢¼è¤µ¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¡£¤³¤³¤«¤éÂè£´¥²¡¼¥à¤ò¼è¤êÊÖ¤·¡¢ºÇ½ª¥²¡¼¥à¤Ë¤â¤Ä¤ì¤³¤ó¤À¡£Áê¼ê¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤é£³Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤Ç¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤¬¡¢¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ï¡Öº£Æü¤Î»î¹ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Þ¤Ç²æËý¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏÀ®Ä¹¤·¤¿ÅÀ¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÏÈ¿¾ÊÅÀ¡£¼«Ê¬¤¬Æþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ß¥¹¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÁê¼ê¤¬Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È²ÝÂê¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤Ï¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¦¥Þ¥ë¥á¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£×£Ô£Ô¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡Ê£±£´Æü³«Ëë¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¡ÖÂç²ñ¤Î³«ºÅ¹ñ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤«¤É¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î´ð½à¤Ç½Ð¾ì»î¹ç¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤ë°ËÆ£¤Ï¡ÖÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¡Ê»î¹ç¤Ë¡Ë½Ð¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¹Ô¤¤¿¤¤¤È¼«Ê¬¤«¤é»×¤¦¡£¹Ô¤Ã¤¿»þ¤ËÂîµå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤ê³¹ÊÂ¤ß¤ò»¶ºö¤·¤¿¤ê¡¢³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÊÑ²½¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö¿¿²Æ¤«¤éÆ¨¤²¤é¤ì¤ë´¶¤¸¤¬¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ç¤Ï³Ú¤·¤ß¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÁá¤¯¤â¼¡Àï¤Ø¸þ¤±¤Æµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£