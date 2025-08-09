俳優の原田龍二（５４）が９日、都内で行われた「戦後８０周年平和祈念映画『ハオト』公開記念舞台挨拶」に高島礼子、マイケル富岡、丈監督らとともに出席した。

同作は、太平洋戦争末期の精神病院を舞台に、病院内との対比で外界の狂気を問う一作だ。

元エリート海軍兵・水越役で主演を務めた原田は当初、オファーについて半信半疑だった。「最初はふざけているのか、もてあそんでいるのかと思いました」と回顧。「『この作品で僕は勝負をかけたい』との監督の言葉があり、本気が伝わってきましたので、僕も一蓮托生で頑張らせていただきますとお受けしまし」と明かした。

石田隼演じる水越の弟が特攻隊として出撃するシーンでは、原田の涙が見る者の心を揺さぶった。「自慢じゃないんですけど、僕は泣くお芝居ができない」と正直に告白すると「あれはお芝居というよりも、原田龍二がそこにいて、石田君の感情を僕が受け取ったという場面だと思います」と分析した。

メガホンを取った丈監督は「暑い夏になると戦争というものを僕も毎年思い出します。平和だからこそ映画を作れるし、映画を見れる。そういうものを噛みしめて過ごしています」と平和祈念映画の公開とともに心境を語った。