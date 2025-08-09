テレビ朝日系「徹子の部屋 ５０年目深掘りＳＰ 第２弾 時代を彩った歌手＆アイドル編」が６日、放送され、１９８０年代に一世を風靡（ふうび）したアイドルの貴重な映像が流れた。

テレビからは遠ざかっている女優・伊藤つかさ（５８）で、「３年Ｂ組金八先生」出演翌年の１９８１年、１４歳で「少女人形」で歌手デビュー。八重歯がトレードマークで、当時、ブロマイド年間売り上げで１位を記録するなど、１０代のアイドルとなった。

「徹子の部屋」には１５歳だった８２年、イタリアで買ったというリアルな赤ちゃん人形を抱いて登場。お風呂に入れたり、洋服を替えたり、海外にも一緒に飛行機に乗って連れていくなど、溺愛していることを説明し、「ロンドンの飛行場（空港）なんですけど、（パスポートコントロールで）パスポート見せる時に、この子を抱いて行ったんですね、そしたら『この子の（パスポートの）写真がないじゃないか』って言われて。でもそれが冗談か本当か分かんなくて（笑）」でおっとりした口調で明かし、黒柳徹子を笑わせていた。

ＳＮＳ上では「伊藤つかさ出てきてビックリ！！」「伊藤つかさ、１５才。かわいさ半端ないな」「伊藤つかさは当時の中高生の男子にめちゃくちゃ人気があったよね」「推しだつたな〜」「下敷き使ってた…」「うわー！」と懐かしむ声があがっていた。