記憶障害があっても「認知症ではない」と診断されるかも…「認知症診断」が劇的に変化していた、驚愕の事実

認知症診断の歴史を変えた「DSM第5版」

「DSM第5版」の認知症診断基準は、2000年に公表された「DSM第4版TR」（【表】「DSM第４版TR」（2000）の認知症の診断基準）と比べて、非常に画期的な内容を含んでいます。筆者は、認知症医学の歴史を変えたといっても過言ではないと考えています。

まず何よりも大きな変化は、「他人の気持ちを理解する」「まわりの人たちと協調し、協力し合う」といった人間の社会性や協調性が、認知症の診断基準に含まれたことです。これが以前の記事〈私が「認知症」と診断される時…知っているようで、実は知らない本当の「認知症」…いったいどんな病気なのか〉で紹介した「社会的認知の障害」ですが、筆者が認知症の診療を始めた頃には、このような基準は存在しませんでした。

家族が困り果てた事例

診療のなかで、家族が困り果てた事例を数多く診てきました。

家族の意見を聞こうとしない、他人の気持ちを理解しようとしない、失敗を他人のせいにする、些細なことで腹を立てる、などの症状です。しかし、かつての認知症医学では、このような症状は軽視されがちでした。代わりに、記憶障害や言語障害、実行機能障害といった症状に重点が置かれていました。

2013年5月に「DSM第5版」が発表された際にはたいへん嬉しく、大いに喜んだことを覚えています。これでようやく、認知症医学もサイエンスになったと感じました。

第二の大きな変化として、記憶障害に対する考え方の変更があります。以前の診断基準では、認知症の診断には必ず記憶障害が必要とされていました。

「記憶障害がなければ認知症ではない」という考え方です。記憶障害を含む複数の基本的な症状が示されることで初めて、認知症と診断されていました。

しかし、「DSM第5版」では記憶障害が必須ではなくなり、以下の6項目の中核症状のうち一つでも該当すれば診断が可能となりました。

【１】学習と記憶の障害

【２】言語機能の障害

【３】実行機能の障害

【４】知覚-運動系の障害

【５】複雑性注意の障害

【６】社会的認知の障害

これにより、「記憶障害が目立たない認知症」が存在するということが認められたのです。

認知症の診療では長年、記憶障害が最重要視されてきました。この考えが変更されたことに、きわめて大きな意義があると感じています。

認知症はどう生じるか?「複数の原因」が重なり合うことも

認知症を引き起こす病気には、さまざまな種類があります（表【代表的な認知症】参照）。

そのなかでも、最も多いのはアルツハイマー型認知症で、全体の約60%を占めます。次に血管性認知症が約20%を占め、残りの20%には前頭側頭葉変性症、レビー小体型認知症、アルコール性認知症などが含まれます。

病名は単独で表示されることが多いですが、実際には複数の原因が重なり合うことも少なくありません。アルツハイマー型認知症の約30%は、脳血管障害や事故による脳挫傷、アルコールの多量摂取などが合併した混合型認知症と考えられています。

脳の検査で脳梗塞や脳外傷の痕跡が見つかっても、その影響が重くない場合には、アルツハイマー型認知症単独の診断名になることが稀ではありません。

アルコールを長期間にわたって過剰に摂取してきた人の場合は、それが認知症を悪化させていることがありますが、脳の検査では確認できません。

また、うつ病の既往や、脳のはたらきに影響する薬（表【抗コリン作用をもつ薬の一覧】）の長期間服用も、認知症の病状に影響を与えます。

高齢期の脳には、長い人生におけるさまざまな影響が積み重なって、認知症が発生してきます。診断の正確性を高めるためにも、飲酒歴や精神的な病歴、薬の服用歴などは必ず医師に申告することが大切です。

