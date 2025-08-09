◇第107回全国高校野球選手権第5日1回戦 佐賀北5―4青藍泰斗（2025年8月9日 甲子園）

6年ぶり6度目となる夏の甲子園に出場した佐賀北（佐賀）は青藍泰斗（栃木）との接戦を制し、2007年の全国制覇以来、18年ぶりとなる夏の甲子園での初戦突破を果たした。

試合は序盤から激しい点の取り合いとなり、4回まで一進一退のシーソーゲームが続いた。先発でエースの稲富理人（3年）は、4回に一挙3点を奪われて試合は4―4の同点に。それでも、5回からは冷静さを取り戻し、多彩な変化球に加えて高めのストレートを織り交ぜる投球で、続く6回、7回と連続で3者凡退に抑える快投を見せた。

4―4の同点のまま延長戦に突入。すると延長10回タイブレークでの無死一、二塁で先頭の津留崎太葵（1年）がきっちりと送りバント成功。続く代打・秋好和哉（3年）が申告敬遠で1死満塁のチャンスを迎えると、続く山下泰槻（2年）がスクイズを決め、劇的なサヨナラ勝ちを収めた。

2007年に「がばい旋風」を巻き起こし、全国制覇を成し遂げてから18年。その優勝年に生まれた3年生を中心としたナインが聖地に再び足跡を刻んだ。