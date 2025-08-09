NARSの限定パウダーで叶う、透明感あふれる光の肌へ

肌のくすみやメイク崩れが気になる夏。そんな今こそ、光の効果で肌印象をコントロールする“透け感パウダー”が欲しい♡NARSのアジア限定「ライトリフレクティング プリズマティックパウダー」は、太陽の光を纏ったような自然なツヤと血色感を与えてくれる名品。プレストとルース、2つの質感で展開されるこのパウダーは、まるで自分だけの肌に出会えるような特別感に満ちています。

マーブル模様のプレストで光を操る

ひとつとして同じ模様がないマーブルデザインが印象的な「NARS ライトリフレクティング プリズマティックパウダー（SOLSTICE）」は、ウォームパステルとシャンパンシマーが織りなすやわらかな血色と輝きが魅力。

微細なパールが肌のくすみを飛ばし、透明感と立体感のある肌に導きます。

ライトリフレクティング プリズマティックパウダー



価格：6,380円（税込）

内容量：10g

カラー：ウォームパステル／シャンパンシマー

発売日：2025年8月8日（金）※アジア限定・数量限定

大人可愛いを叶える♡ミチネイルの大理石デザインが話題！

ふんわり軽やかなルースで透明ヴェールを

やわらかく繊細な仕上がりを叶える「NARS ライトリフレクティング プリズマティックパウダー ルース（DUSK）」は、空気のように軽く肌に溶け込み、ピンクの透明感をまとわせるルースタイプ。

メッシュシフター付きで量の調節もしやすく、内蓋設計により持ち運びも安心。夏のメイクキープにもぴったりの名品です。

ライトリフレクティング プリズマティックパウダー ルース



価格：6,380円（税込）

内容量：11g

カラー：パステルピンク

発売日：2025年8月8日（金）※アジア限定・数量限定

太陽の光を味方に、澄んだツヤ肌を

まばゆい太陽の輝きを宿したような肌を叶えるNARSの新作パウダーは、夏のメイクをぐっと格上げしてくれる注目アイテム。

プレスト派もルース派も、あなたらしいツヤと透明感を味方につけて、この夏はワンランク上の肌印象に。限定発売のため、早めのチェックがおすすめです♡