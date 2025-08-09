◆ソフトバンク4―1日本ハム（9日、みずほペイペイドーム）

バッテリーで並んだお立ち台で柔和な表情を浮かべた。首位攻防3連戦の初戦を託されたソフトバンクの有原航平が7回4安打1失点の快投。チーム一番乗りで自身3年連続の2桁10勝目を挙げた。「今日は感じが良かったので結果を残せてうれしい」と笑った。

「自然に気持ちが入った。入りが本当に大事だと思った」。立ち上がりから全開で、初回は9球で三者凡退。2回にミスも絡んで先制されたが、すぐに味方が逆転してくれた。3回以降は0を刻み「落ちる球もうまく投げられた。海野隆司がいいリードをしてくれた」と女房役に感謝した。

3点リードの7回に無死一、二塁とされても、水野達稀を注文通りの二ゴロ併殺。小久保監督は「狙いにいった中でしっかり併殺を取った。あの回で勝ちがぐっと近くなった」。109球を投げたエースの後は勝ちパターンで逃げ切った。

有原は交流戦前まで2勝5敗と負け越していたが、破竹の8連勝。「いつも打ってくれて、勝ちをつけてもらっているのでチームに感謝。けがなく投げられていることはいいこと」とうなずく。

有原、モイネロ、大関で挑む見込みの3連戦。初戦を取り、2位日本ハムとのゲーム差は今季最大の2に開いた。小久保監督は「ホークスの3本柱をぶつけている。しっかり明日も勝ち切りたい」。一気に突き放す時が来た。（小畑大悟）