時刻は14時5分。最も暑い時間帯に差し掛かったWING STAGEをさらに熱くさせるのはこの男、Novel Coreだ。

◆ライブ写真

登場するや否や「声聞かせてくれー！」と観客を煽っていたNovel Coreは、「LuckyFes」「もう3年目」「WING STAGE」とメロディを口ずさみ始めた。そう、彼は2023年から毎年＜LuckyFes＞に出演している。しかも「呼ばれたから行く」という受動的な関わり方ではない。昨年も一昨年も、＜LuckyFes＞や共演者に対する想いをいろいろな場所で語っていたし、ライブ当日には自身のステージを真っ当するだけでなく、客演として様々なステージに出現し、観客を驚かせた。並々ならぬ情熱と実践によって、このフェスになくてはならない存在になりつつあるNovel Core。果たして今年はどんな姿を見せてくれるのかと、みんなが期待している。

ハウスバンドを従えたNovel Coreは、ビートルズのTシャツを基調としたオールブラックコーデ。「A GREAT FOOL」から始まったライブの前半戦は、ロックモードだった。観客の盛り上がりによってフィールドが大きく波打つなか、ステージ上のNovel Coreもまた、頭を振りながら激しく歌っている。

そしてNovel Coreは、「はじめましての人もたくさんいると思いますが、まずはお手並み拝見！」とコール＆レスポンスを巻き起こした。しかもそれだけでは終わらない。「新曲行くぞー！」と「HANERO!!!」へ突入だ。最初からエンジン全開、手加減無用のライブは、CoreがLuckyFesのオーディエンスを信頼している証だろう。

新曲の「HANERO!!!」はタイトルの通り、ジャンプせざるを得ない超楽しいミクスチャーナンバーだった。続く「EVER EVER GREEN」ではNovel Coreが歌いながらステージを下り、観客の密集するエリアに飛び込んでいく。観客の熱量を直接浴びながらも、自らが熱源になりに行くスタンスだ。

「っしゃー、楽しんでますか！ あっちぃな、LuckyFes！」と充実の表情を覗かせたNovel Coreは「ここからもう一段階ギア上げますけど、ついてこれます？ よっしゃ。じゃあ行っちゃおうぜ、LuckyFes！」とMCを早々に切り上げ、「No Way Back」をスタートさせた。身体を躍動させながら、力強く歌うCoreがマイクを掲げれば、シンガロングが起こる。盛り上がる観客が掲げた腕に、太陽の光が降り注ぐ。フェスを象徴する美しい光景だ。

ロックモードは「カミサマキドリ」まで。そして、「後半戦ってことで。ロックな曲をいっぱい歌ったけど、俺、ラッパーなので、ラップして帰ります」と告げてからの「SHIKATO!!!」「RULERS」によるギアチェンジも鮮やかだった。彼の真骨頂と言えるラップは本当に凄まじい。クリアな発音、抜群のリズムセンス、フィジカル由来の音圧、エネルギーの収斂──圧巻の高速ラップに、フィールドから歓声が上がった。

「いい？ アイドルが好きな人も、ヒップホップアーティストが好きな人も、ポップアーティストが好きな人も、ロックアーティストが好きな人も、音楽が好きな人しか今日は集まってねえから。仲良くして、楽しんで帰れ！」

そんな言葉とともに、ラストに「WAGAMAMA MONDAIJI」を届けたNovel Core。様々な音楽が好きなNovel Coreやオーディエンス、多ジャンルのアーティストが一同に会する＜LuckyFes＞のワンパクさを《Wagamama》のワンワードで包み込む、祝福するエンディングだった。曲中にはバンドメンバーが順にソロを披露する場面もあり、観客もNovel Coreも揃ってぶち上がる。「音楽って最高」というシンプルかつ至上の喜びを観客と分かち合ったNovel Coreは、「また会いましょう！」と再会を約束してライブを締めくくった。

取材・文◎蜂須賀ちなみ

写真◎SARU

セットリスト

1.A GREAT FOOL

2.HANERO!!!

3.EVER EVER GREEN

4.No Way Back

5.カミサマキドリ

6.SHIKATO!!!

7.RULERS

8.WAGAMAMA MONDAIJI

