◆フィギュアスケート サマーカップ 第１日（９日、滋賀・木下カンセー・アイスアリーナ）

男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、２０２２年北京五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は８４・９４点をマークした。冒頭の連続ジャンプは１つ目の４回転トウループの着氷が乱れ、２つ目が２回転に。続く４回転フリップでは転倒した。「（１本目の４回転）トウループは回りすぎ、フリップは練習の時より力が弱かった。メリハリが足りなくて転んでしまった。トウループが終わった後に少し慎重になってしまった」と振り返った。

五輪シーズンの今季。７月には名古屋市内の競技会に参加し、この日もローカル大会にエントリーした。「練習の延長線上と考えている。実力を知るための大会。この結果が今の実力」と受け止めている。ローカル試合だからこそ、昨季は取り入れなかった４回転フリップを実戦で挑戦できている。昨季までのトウループとサルコウの構成では「羽生（結弦）選手なら（ＳＰで）１１０点も狙えると思うが、自分はまだまだ。ステップ、スピンも満点じゃないと無理」と新たな構成に取り組んでいる。

今大会は山本草太、壺井達也、友野一希ら実力者も多く出場している。鍵山は「夏の全日本。豪華なメンツ」というレベルの高さだが、自身のスケートに向き合っている。「自分自身に負けないように」と話す。１１日のフリー進出も濃厚。０６年トリノ五輪金メダルの荒川静香さんらが演じてきた「トゥーランドット」の完成度をさらに高める。