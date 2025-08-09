Ã«ÈË¸µ¿®»á¤¬´¶¿´¤·¤¿Ì¾Êá¼ê¤Î¥ê¡¼¥É¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤éËÍ¤â¡Ä¡×¡¡´Û»³¾»Ê¿»á¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö81¥Þ¥¹¡×¤È¤Ï
¡¡¸µÃæÆü´ÆÆÄ¤ÎÃ«ÈË¸µ¿®»á¡Ê54¡Ë¤¬9ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯SPORTS¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢Ì¾Êá¼ê¤Î¥ê¡¼¥É½Ñ¤Ë¶Ã¤¯¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µ¥ä¥¯¥ë¥È¤Î´Û»³¾»Ê¿»á¤¬¸µ¥ä¥¯¥ë¥È´ÆÆÄ¡¦¸ÅÅÄÆØÌé»á¤Î¥ê¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ã¤ÆÂçÂÎ9Ê¬³ä¤Ç¤³¤ì¤Ç¤âÆñ¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È81Ê¬³ä¤Î¥Þ¥¹¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£9Îó¡ß9Îó¤Î81¥Þ¥¹¤ÎÃæ±û¤Ë25¥Þ¥¹¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¡Ö±¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤¬30¥é¥¤¥ó¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÄã¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¬31¡¢¹â¤á¤¬35¡¢¤É¿¿¤óÃæ¤¬53¡×¤ÈÈÖ¹æ¤¬¿¶¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖºÇ½é¤ÏÊ¬¤«¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤À¤ó¤À¤ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´·¤ì¤ì¤ÐåÌÌ©¤Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡Ö¤¤¤ä¡¢Â¿Ê¬À¹¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤¬ÀèÇÚ¤Î¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¡£¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Á¥ã¡¼¥È¤Ï¤³¤ì¡Ê81¥Þ¥¹¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬¤³¤³¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤ë¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¸«¤¿»þ¤Ë72¹Ô¤¯¤¾¡ª¤Ê¤ó¤Æ»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¡£¡Ö¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤³¤¤¤Ä¡Ê´Û»³»á¡Ë¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¾è¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤ë¤À¤±¡ª¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡È¤½¤³¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡É¤Ã¤ÆÄó°Æ¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤ÎÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È´Û»³»á¤Î¤ä¤ëµ¤¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Ë¸ÅÅÄ»á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¤È¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î»þ¤Ï¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤¿¿¤óÃæ¤Ë¹½¤¨¤Æ¡È¤¤¤¤¤¾¡¢Î¼ÂÀ¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½¤¨Êý¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤¬¡¢¤³¤³¡Ê¸ÅÅÄ»á¤È´Û»³»á¡Ë¤ÏÆÃÊÌ¤À¤È»×¤¦¡×¡£
¡¡¡È81¥Þ¥¹¡É¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿Ã«ÈË»á¤Ï¡Ö½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éËÍ¤â»È¤Ã¤Æ¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¸½ÌòÅö»þ¤Ë¤³¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤é¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£