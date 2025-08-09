¥Á¥§¥ó¡¢¸ÞÎØÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤µ¤º¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤«¤é°å³Ø¤ÎÆ»¤Ø
¡¡¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶¦Æ±¡Û¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¤Î¥Í¡¼¥µ¥ó¡¦¥Á¥§¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¡¢2Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ëÍèÇ¯2·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤¬8Æü¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£Àµ¼°¤Ê°úÂàÉ½ÌÀ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¸å¤Ï°å³Ø¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤à°Õ¸þ¡£
¡¡26ºÐ¤Î¥Á¥§¥ó¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿2022Ç¯¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¸å¡¢Ì¾Ìç¥¨¡¼¥ëÂç¤ËÉü³Ø¡£¿´Â¡ÉÂ³Ø¤ä¼ðáç³Ø¡¢¶»Éô¿´Â¡³°²Ê¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ±»æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¡Ö¥¹¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï½½Ê¬¤ËÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£