乳がんの一つ『浸潤性小葉がん』に罹り、昨年11月に右胸全摘手術を受け、治療に取り組んでいることを公表しているタレントの梅宮アンナさんが、女性誌の対談企画に臨んだことを自身のインスタグラムで報告しています。

【写真を見る】【 梅宮アンナ 】「うふふ」 “久々にモデル気分” 「一番似合っている仕事かも」 雑誌企画の撮影で新しい意欲





アンナさんはファッションエディター・スタイリストの大草直子さんとの対談企画に臨んでいる光景を動画にして投稿。「久々に私服を着てモデル気分に浸った」「なんだかすご〜く懐かしい気分になって」と、スタジオでのメイクと撮影に刺激されたようです。







「昔、雑誌で沢山服を着た」「服を更に素敵に魅せてコレ！欲しいって思ってもらえる様に頑張っていたな−」「服を着て表現する。一番似合っている仕事かもしれませんね」と、モデルとしての自身を思い返し「雑誌の仕事復活するのもいいかもしれませんね」「うふふ」と、新しい意欲に目覚めている模様です。















フォロワーからは「これからも雑誌のモデルさんいっぱいやっていただきたい」「アンナさんの本来の姿」「やっぱりかっこいい」など、アンナさんの今後に期待する声が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】