ÁÐÅã¤Î¾â¤¬Éü³è ¡Ö¸¶Çú¤Ç¼º¤ï¤ì¤¿¾â¡×¤¬Éü¸µ¡¡80Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆó¤Ä¤Î¾â¤Î²»¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯Ä¹ºê¡¡Çú¿´ÃÏ¤Ë¶á¤¤±º¾åÅ·¼çÆ²
Çú¿´ÃÏ¤Ë¶á¤¤±º¾åÅ·¼çÆ²¤Ç¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¡Ö¸¶Çú¤Ç¼º¤ï¤ì¤¿¾â¡×¤¬Éü¸µ¤µ¤ì¡¢80Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆó¤Ä¤Î¾â¤Î²»¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£¾â¤ò´óÂ£¤·¤¿¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿®ÅÌ¤¿¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
ÈïÇú80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿Ä¹ºê¡£Çú¿´ÃÏ¤«¤é¤ª¤è¤½500¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤¢¤ë±º¾åÅ·¼çÆ²¤Î¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢80Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤¹¤ë¡ÖÆó¤Ä¤Î¾â¤Î²»¡×¤òÊ¹¤³¤¦¤È»ÔÌ±¤é¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦F¡¦¥Î¡¼¥é¥ó¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó
¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢´óÉÕ¤·¤¿640¿Í¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡×
º£¤«¤é100Ç¯Á°¡¢Ç÷³²¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¿®ÅÌ¤¿¤Á¤¬´°À®¤µ¤»¤¿±º¾åÅ·¼çÆ²¡£Æó¤Ä¤ÎÅã¤Ë¤Ä¤ë¤µ¤ì¤¿Âç¾®¤Î¾â¤¬Áñ¸·¤Ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢1945Ç¯8·î9Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤¬Åê²¼¤·¤¿¸¶Çú¤ÇÅ·¼çÆ²¤ÏÊø²õ¡£Âç¾â¤Ï¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤Æ´¤ãª¤ËËä¤Þ¤ê¡¢¾®¤µ¤¤Êý¤Î¾â¤Ï¾âÏ°¤È¶¦¤Ë¾Æ¤±Íî¤Á³ä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿®¼Ô¤Î¼ê¤Ç·¡¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿Âç¾â¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÈÕ¤«¤éÌÄ¤é¤µ¤ì¡¢ÈïÇú¤·¤¿¿®¼Ô¤é¤ò°Ö¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¾®¤µ¤Ê¾â¤ÏÅ·¼çÆ²¤¬ºÆ·ú¤µ¤ì¤¿»þ¤âÉü¸µ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
±º¾å¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¿®ÅÌ¡¦ÈïÇúÆóÀ¤¡¡¿¹Æâ¹ÀÆóÏº¤µ¤ó
¡Ö¾®¤µ¤¤»þ¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø¤¹¤´¤¤¤¾¡¢¾â¤¬Æó¤ÄÌÄ¤Ã¤¿¤é¡Ù¡Ø¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÆó¤ÄÌÄ¤ë¤«¤Ê¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¤½¤Î¾â¤ò¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤¿¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿®ÅÌ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤ì¤¤¤À¤Í¡¢¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¡©¡×
¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦F¡¦¥Î¡¼¥é¥ó¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¡£ÁÄÉã¤Ï¸¶Çú¤ò³«È¯¤·¤¿¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó·×²è¤Ë»²²Ã¤·¤¿°å»Õ¤Ç¤·¤¿¡£
¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦F¡¦¥Î¡¼¥é¥ó¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó
¡ÖÁÄÉã¤¬¡ØÆüËÜ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¡£¡ØÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´°Á´¤ÊÇË²õ¤À¤Ã¤¿¡Ù¡×
ÁÄÉã¤ÎÂÀ×¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Î¡¼¥é¥ó¤µ¤ó¤È¿¹Æâ¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¾â¤ÎÉü¸µ¤¬Æ°¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Î¡¼¥é¥ó¤µ¤ó¤ÏÁ´ÊÆ¤ò¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¹Ö±é¡£600¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¥á¥ê¥«»ÔÌ±¤«¤é1800Ëü±ß¤Ë¾å¤ë´óÉÕ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¡×
¤½¤·¤Æ¤¤ç¤¦¡¢¸¶ÇúÅê²¼»þ¹ï¤Î¸áÁ°11»þ2Ê¬¡£¡Ö´õË¾¤ÎÀ»¥«¥Æ¥ê¤Î¾â¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¿·¤·¤¤¾â¡¢¤½¤Î¸å¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤ËÈïÇú¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¾â¤¬ÌÄ¤é¤µ¤ì¡¢Àï¸å½é¤á¤Æ±º¾åÅ·¼çÆ²ÁÐÅã¤Î¾â¤Î²»¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦F¡¦¥Î¡¼¥é¥ó¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó
¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾â¤¬´õË¾¤ÈÊ¿ÏÂ¡¢¤½¤·¤Æå«¤ò°é¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Êè,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Ê©ÃÅ,
Ë¡Í×,
Áòµ·,
¾²ÃÈË¼,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
Áòº×,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê