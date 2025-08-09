岩本照＆向井康二が福岡旅！ 出会いからの19年振り返る 『旅するSnow Man』Episode2、8.10放送
あす8月10日16時25分から放送されるトラベル・ドキュメンタリー番組『旅するSnow Man ‐Traveling with Snow Man‐』（日本テレビ）のEpisode2は、Snow Manの岩本照と向井康二、そして"10番目のメンバー"AI風ロボ「タビィ」が九州・福岡を巡る旅。同期2人が出会いからの19年を振り返る。初のスタジアムライブ直後の裏話も…。
【写真】岩本照＆向井康二、海にゴハンに大満喫！
岩本の運転で、糸島・桜井二見ヶ浦にある「夫婦岩」へ。デートスポットで2人の絆を確かめ合うことに…。
道中、初のスタジアムライブ直後の裏話も。漁港の定食屋では、同期入所してからの19年を振り返る場面も。さらに、糸島のアクティビティでは持ち前の運動神経でアクロバティックな技を披露？ 福岡の都市型ホテルでサウナを満喫し、ビールで乾杯。
岩本との旅に、向井は終始ハイテンション。「仕事だけど本当プライベートみたいな空間がすごい僕らにとってはありがたい」と語る向井。そんな向井が岩本に寄せる熱い思いとは―？
『旅するSnow Man ‐Traveling with Snow Man‐』Episode2は、日本テレビ（関東ローカル）にて8月10日16時25分放送。
【写真】岩本照＆向井康二、海にゴハンに大満喫！
岩本の運転で、糸島・桜井二見ヶ浦にある「夫婦岩」へ。デートスポットで2人の絆を確かめ合うことに…。
岩本との旅に、向井は終始ハイテンション。「仕事だけど本当プライベートみたいな空間がすごい僕らにとってはありがたい」と語る向井。そんな向井が岩本に寄せる熱い思いとは―？
『旅するSnow Man ‐Traveling with Snow Man‐』Episode2は、日本テレビ（関東ローカル）にて8月10日16時25分放送。