声優アイドル22/7「まるで短編小説のように感情が動かされる」物語性豊かなパフォーマンスで挑む【「STARRZ TOKYO 2025」インタビュー】
【モデルプレス＝2025/08/09】秋元康総合プロデュースのもと、Sony MusicとANIPLEXがタッグを組んだ声優アイドルプロジェクト22/7（ナナブンノニジュウニ、通称「ナナニジ」）が、次世代のエンタメカルチャーを体感できる大型イベント「STARRZ TOKYO 2025」（開催日：2025年9月23日／会場：日本工学院アリーナ）に出演する。モデルプレスでは22/7にインタビューを実施し、ステージへの意気込みやグループの魅力について明かしてもらった。
2024年に初開催した「STARRZ TOKYO」。本祭典は、「フェス」や「コレクション」「LIVE」といった概念を「GALAXY」とし、MUSIC＆FASHION コンテンツを軸に、この日集まった特別な方々と共にGALAXY を創り出していく。2024年の第1回はニコニコ生放送での配信視聴者数は約7万人を記録。イベント関連投稿のインプレッションは約2,000万impを突破し、SNSを中心に大きな話題を呼んだ。
― 次世代のエンタメカルチャーを体感できるエンタメ×ファッションの大型イベント「STARRZ TOKYO 2025」にご出演する意気込みをお願いします。
天城サリー：メンバーみんなで会場の皆さんと共に最高な時間にしたいです！エンタメ×ファッションってことで、見に来てくれる方々もオシャレな子達が多いのかな？◆（ハートマーク）みんなを良く見て私たちもオシャレを勉強します◆
― 他のアーティストの方々に負けないパフォーマンスの魅力を教えてください。
麻丘真央：22/7の楽曲には、1曲1曲しっかりと世界観があり、その物語に自然と引き込まれるようなパフォーマンスを目指しています。メッセージ性の強い楽曲も多く、特に「命の続き」という曲は、パフォーマンスしている私自身、まるで短編小説を読んでいるかのように感情が動かされてしまいます。歌詞や振付はもちろん、メンバーの表情にも是非注目してください！
相川奈央：私たちの魅力はメンバーの息のあったパフォーマンスです。練習では、メンバーみんなで腕の角度や細かいタイミングを揃えているので、ステージ上でも、その成果が発揮できるよう頑張ります！また、ステージ上でのメンバー間のコミュニケーションなど、グループの仲のいい雰囲気が、パフォーマンスを通じて客席のみなさんにも伝わったら嬉しいです！
椎名桜月：22/7は、辛い心に寄り添う曲から何も考えずに楽しめる曲まで幅広い楽曲があるのが魅力です！22/7らしさを感じる曲から、思わずにこにこしてしまう曲をひとつのステージで感じられるのが今のナナニジの面白いところだと思います。
― もし他の出演アーティストとコラボするとしたら、誰とどんなことをやってみたいですか？
月城咲舞：フィロソフィーのダンス さんです。以前、イベントでご一緒した際とても楽しくTikTokのダンスを撮影してくださいました！22/7ではあまり踊らないガチガチなダンスを踊ってみたいです！
望月りの：高嶺のなでしこさんです。私は高嶺のなでしこさんが大好きなので、もし、「メランコリックハニー」や、「初恋の人」、「Cute for life」、「アイドル衣装」などの楽曲を一緒に歌って踊れたら、とっても幸せです。もう1つは、メンバーの松本ももなさんとハイキック対決がしたいです…！ももなさんはハイキックが特技とお話されていると思うのですが、私もチアダンスをやっていて、ハイキックは得意なのでぜひ対決したいです！
― 最近の活動（リリース楽曲）の注目ポイントを教えてください。
河瀬詩：7月16日に発売した15枚目シングル「あなたでなくちゃ」は、素直になれない恋心を歌ったとっても可愛い楽曲です。TVアニメ「カッコウの許嫁Season2」のエンディングソングにも起用していただいていて、ありがたいことに3作連続のタイアップになりました…！これからも様々なテイストの楽曲を、22/7らしく歌っていきたいです。
イベント名称：STARRZ TOKYO2025
会場：日本工学院アリーナ
開催日時：2025年9月23日（火・祝）
券種：VVIP／VIP／S
主催：STARRZ TOKYO実行委員会
後援：一般財団法人 日本ファッション協会／株式会社フジテレビジョン
協力：
株式会社EVENTIFY／株式会社THREE／株式会社Churros／株式会社OMSVi／株式会社ツーエムオー／株式会社Grabss／株式会社GLAS
メディアパートナー：
株式会社ZIP FM／株式会社エフエム福岡／広島エフエム放送株式会社／株式会社 エフエム石川 FM ISHIKAWA BROADCASTING Co.,LTD／株式会社京都放送／株式会社エフエム北海道
オフィシャルパートナー：
株式会社ネットネイティブ
※チケットは抽選での販売。
