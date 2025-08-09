俳優の吉高由里子（37）が8日放送の日本テレビ系「ニノさんとあそぼ」（後7・00）にゲスト出演。「才能の塊」と絶賛する人気アイドルについて語った。

この日はMCの二宮和也と仲良しゲストとして番組初出演。ニノさんファミリーと一緒に東京のエンタメスポットを巡った。

吉高は映画「GANTZ PERFECT ANSWER」（2011年）で二宮と初共演。進行の陣内智則は「ニノは吉高さんから見てどんな感じやったんですか？」と出会った当時について聞くと、「もうずっとヘラヘラしてるかもって思った」と吉高。「なんか感情が凪ぎすぎて、怒ってんのか、悲しんでるのかとかも、お芝居だとガッて見せてくれるのに、プライベートだともう全然」と印象を語った。

「3時のヒロイン」の福田麻貴が「恋愛的に意識することはなかったんですか？」と聞くと、二宮は「ねぇ。ねぇです」と即答。吉高も「え〜っと、1ミリもないです」。二宮は「だから、好きな人に見せる顔が全然違うんだと思うよ」と話した。

その後、2014年には嵐として「NHK紅白歌合戦」で吉高とともに司会を務め、2018年に映画「検察側の罪人」で再び共演した。

陣内は「ニノのあの超長ぜりふ。あれは俺、見てもいまだにちょっと震えるわ。あれ凄かったね」と二宮が演じ、反響を呼んだ迫力の取り調べシーンを回顧。吉高も「いや〜あれ凄かった」と称賛。陣内が「あれ、何発目でやったの？」と聞くと、吉高は「一発目じゃない？」。二宮も「ほぼそうだよね。テストで3分の1ぐらいやったら、なんかもういいみたいなって」と振り返った。

陣内は「それを一発で決めたら、やっぱちょっと同業者として凄さと嫉妬とかなかったですか？」と質問。吉高は「いや、なんやねんと思いますよ、もう才能の塊だし、初動が早すぎてスピード感が」と絶賛した。

吉高が「（現場で演技も）見てた。その日までの努力も見てた」と明かすと、「ちゃんと読んでたでしょ、俺台本ね。言って、それ」と二宮。「二宮くん、台本読むことあるんだ」との声が上がる中、二宮は「“ここはこう言ってみよう”とか、“ここはちょっとスピードを落とそう”だとか、“ここドカンといこう”みたいなことを考えながらやったら、勝手に車開けて“ジャーン！”とか言って。“台本読んでる…”って」と吉高の驚きの行動を暴露。

吉村崇が「エピソードがずっと子役なんだよな」とツッコミを入れる中、吉高は「やばいって。やだやだ」と慌てつつ「でも、なんて言ったと思います？その時」とニヤリ。「“何、珍しい”って言ったら、“早く帰りたいでしょ？”って」と二宮の言葉を明かし、共演陣からは「かっこええ」との声が上がった。