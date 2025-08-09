鷲見玲奈、美ウエストチラリの衣装姿「眩しい」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2025/08/09】フリーアナウンサーの鷲見玲奈が8日、自身のInstagramを更新。ウエストがのぞく衣装姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】鷲見玲奈、ほっそりウエストがチラリ
鷲見は「ウーモ可愛かったのよ あとすこーし早く産まれてきてほしかったけど！！！！この子は責任をもって我が家で可愛がります」とつづり、ぬいぐるみを手に笑顔を見せるショットを公開。淡いパープルのギャザートップスに白のパンツを合わせ、ほっそりとしたウエストをのぞかせている。
投稿に、ファンからは「ウーモも鷲見さんも可愛い」「スタイルアツ軍」「あじさいみたいな色でお似合い」「ウエストが眩しい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
