鷲見玲奈（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/08/09】フリーアナウンサーの鷲見玲奈が8日、自身のInstagramを更新。ウエストがのぞく衣装姿を披露し、反響が寄せられている。

【写真】鷲見玲奈、ほっそりウエストがチラリ

◆鷲見玲奈、美ウエストチラリの衣装姿


鷲見は「ウーモ可愛かったのよ あとすこーし早く産まれてきてほしかったけど！！！！この子は責任をもって我が家で可愛がります」とつづり、ぬいぐるみを手に笑顔を見せるショットを公開。淡いパープルのギャザートップスに白のパンツを合わせ、ほっそりとしたウエストをのぞかせている。

投稿に、ファンからは「ウーモも鷲見さんも可愛い」「スタイルアツ軍」「あじさいみたいな色でお似合い」「ウエストが眩しい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】