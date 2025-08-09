170cm“超絶美女モデル”26歳、ブルーの水着で魅せる「抜群スタイル」 ハワイのビーチへ
ファッションモデル・REIKAが、9日までにインスタグラムを更新。美しさあふれる水着姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】170cm“超絶美女モデル”26歳が「スタイル抜群」 魅力あふれる“水着姿”（7枚）
普段からインスタグラムにて、海外旅行を満喫する様子などを投稿しているREIKA。今年はリアリティーショー『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』（ABEMA）にも出演し話題を呼んだ。
今回は「久しぶりに海入った」と、ハワイのビーチを満喫する様子を投稿。青の水着の上にシースルーのトップスを着用しており、ファンからは「スタイル抜群」「世界一美しい」「素晴らしい写真」などのコメントや、ハートの絵文字が多数集まっている。
引用：「REIKA」インスタグラム（@reika0901）
【写真】170cm“超絶美女モデル”26歳が「スタイル抜群」 魅力あふれる“水着姿”（7枚）
普段からインスタグラムにて、海外旅行を満喫する様子などを投稿しているREIKA。今年はリアリティーショー『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』（ABEMA）にも出演し話題を呼んだ。
今回は「久しぶりに海入った」と、ハワイのビーチを満喫する様子を投稿。青の水着の上にシースルーのトップスを着用しており、ファンからは「スタイル抜群」「世界一美しい」「素晴らしい写真」などのコメントや、ハートの絵文字が多数集まっている。
引用：「REIKA」インスタグラム（@reika0901）