「今日好き」雨宮未苺（みるき）、真ん中開きビキニ姿披露 1年記念旅行ショット公開
【モデルプレス＝2025/08/09】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」に参加していた雨宮未苺（あめみや・みるき）が8日、自身のInstagramを更新。恋人との1年記念日旅行での海でのビキニ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】雨宮未苺、真ん中開いた大胆ビキニ姿
雨宮は「1年記念日旅行で御宿の海サンセットしてきた 超綺麗な海だた最高」と恋人との記念旅行を報告。「海の家の方々もとっても良い方で楽しかったです」と真ん中に大胆な開きのある赤いビキニ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「ビキニ似合いすぎ」「セクシー」「素敵な記念日」「海が似合う」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
