¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¡¡¤µ¤ó¤Þ¤È½é¶¦±é¤Ç¥È¥é¥¦¥Þ¡Ö¤á¤Á¤ãÅÜ¤é¤ì¤¿¡× µÈËÜ´´Éô¤âÇÍÅÝ¡Ö¥Ø¥¿¥ì¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¡×¡Ê¥¿¥«¡¢¥È¥·¡Ë¤¬£¹ÆüÊüÁ÷¤Î£Í£Â£Ó¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡×¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈ£Í£Ã¡¦ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤È¤Îà¶²ÉÝá¤Î½é¶¦±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡½é¶¦±é¤Ï£²¿Í¤ÎÃÏ¸µ¡¦ËÌ³¤Æ»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ìî³°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¼ýÏ¿¡£¥È¥·¤Ï¡ÖµÈËÜÆþ¤ëÁ°¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¡£¹â¹»£³Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë¡¢µÈËÜ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥Ö¤È¤«¤Ç¼õ¤«¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬½Ð¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÍ¤éµÞ¤¤ç¡Ê¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡Ë¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Ï¤³¤Î»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ø¹â¹»À¸¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢²¶¤¬¡Ø¤É¤¦¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢²¿¤Î¼ê±þ¤¨¤â¤Ê¤¤ÊÖ»ö¤¬ÊÖ¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤µ¤ó¤Þ¤¬¡Ö¼ê±þ¤¨¤¬¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤âÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥¿¥«¥È¥·¤Ë¤è¤ë¤È¼ÂºÝ¤Ï¤µ¤ó¤Þ¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤µ¤ó¤Þ¤¬ÆÍÁ³¡Ö¼ã¼ê¡¢¥È¡¼¥¯¤»¤¨¡ª¡×¤È¥¥é¡¼¥Ñ¥¹¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡££²¿Í¤Ï¡Ö¤¿¤ÀºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È»Ø¼¨¤µ¤ì²¿¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥«¤Ï¡Ö¤³¤¤¤Ä¡Ê¥È¥·¡Ë¤Ï¤â¤¦²¿¤Ë¤â¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¶¤¬¡Ê¥²¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¡ËÂçºå¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥É¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ë¡ØËÌ³¤Æ»¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤¢¡¢³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ù¡Ø¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ú¸À¡£¥È¥·¤â¡Ö¡Ø¤Ê¤ó¤ä¤â¤¦½ª¤ï¤ê¤«¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤¢¤ìÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡ª¡×¤ÈÆ¬¤ò¤«¤¤¤¿¤¬¡¢¥È¥·¤Ï¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÅÜ¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ê»¥ËÚµÈËÜ¤Î¡Ë½êÄ¹¤Ë¡£¡Ø¤Ê¤ó¤ä¤¢¤ì¡ª¡Ù¤Ä¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤¢¤ó¤Ê¤â¤ó¡¢¥Þ¥¤¥¯»ý¤Ã¤¿¤é¸µµ¤¤è¤¯¤·¤ã¤Ù¤ì¡ª¡Ù¡Ø¥Ø¥¿¥ì¤ä¤Ê¤¤¤«¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£ËÌ³¤Æ»¤Î¹â¹»À¸¡¢¡Ø¥Ø¥¿¥ì¡Ù¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÔ¥¯¥ì¡¼¥à¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥È¥·¤Ï¡Ö¤½¤³¤«¤é¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ç½Ð¤Æ¤ë¤È¡¢ÂØ¤¨¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Îµ²±»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡£¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¡Ê£Ã£Í¤Ç¡Ë¡Ø»È¤Æ¤ëÆ¦¤¬¤Á¤ã¤¦¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡Ø¤ªÁ°¤é¤Á¤ã¤¦¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤³¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿¼¹ï¤Êà¸å°ä¾Éá¤ËÇº¤ó¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£