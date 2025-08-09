ドジャースの大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、本拠地ドジャースタジアムでのブルージェイズ戦に出場予定。相手先発は、メジャー12年目のクリス・バシット投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、過去の対戦成績などを振り返る。

■2本塁打も……通算26打数6安打11三振と苦戦

昨季先頭打者アーチを記録

相手先発は、36歳のベテラン右腕バシット。2014年にホワイトソックスでメジャー昇格を果たすと、19年に初の10勝を記録。以降は、20年の短縮シーズンを除くと6年連続で2桁勝利と安定感抜群。今季は24登板で11勝5敗、防御率4.12の成績を残している。

今季は投球割合の41.6％をシンカーが占める。カットボールとカーブを織り交ぜ、右打者にはスイーパー、左打者にはフォーシームとスプリットも駆使。チェンジアップとスライダーも含め、計8球種を操る技巧派だ。

大谷はバシットと通算29打席対戦し、26打数6安打3四球で打率.231。2019年と24年に1本ずつアーチをかけたが、計11三振と苦戦するケースが目立つ。フォーシームで6つの三振を奪われており、多彩な変化球とのコンビネーションが鬼門となる。3年連続節目の40号本塁打は飛び出すか。

■試合情報

ドジャースvs.ブルージェイズ

試合開始：日本時間8月10日（日）10時10分

中継情報：NHKBS1、MLB.tv、SPOTVNOW、J Sports1