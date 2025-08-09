ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡¢¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Î¶Ã¤¤Î¡í¤³¤À¤ï¤ê¡íÌÀ¤«¤¹¤â¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë°ã¤¤¤Ï¡Ä¡×
²Î¼êÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡Ê67¡Ë¤¬9ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¤ª¤«¤Ù¤í¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å2»þ28Ê¬¡á´ØÀ¾ÃÏ¶è¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿Æ¸ò¤¢¤ë¥¤¥Á¥í¡¼»á¡Ê51¡Ë¤Î¡È¶Ã¤¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÀÐÀî¤Ï¡¢¥¤¥Á¥í¡¼»á¤¬ÀÐÀî¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖÅ·¾ë±Û¤¨¡×¤òÅÐ¾ì¶Ê¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿±ï¤Ç¿Æ¸ò¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤ì¤«¤é¤ÏÇ¯¤Ë1ÅÙ¤ÏÅÏÊÆ¤·¡¢¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤¢¤ë»þ¡¢Í§¿Í¤Î²Î¼êÌðÌî¸²»Ò¡Ê70¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Þ¤Ç±þ±ç¤Ë¹Ô¤¡¢¡Ö2Æü´Ö¡¢»î¹ç¤òÇÒ¸«¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê¥¤¥Á¥í¡¼»á¤¬¡Ë¤ª¿©»ö¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£1ÆüÌÜ¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡Ä¡£¡Ø¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡Ù¤Ã¤ÆÌðÌî¤µ¤ó¤È¤â¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¡Ä¡×¤È¤½¤ÎÆü¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡Ö¼¡¤ÎÆü¤â±þ±ç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¥¤¥Á¥í¡¼»á¤¬¡Ë¡Ø¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢ÍâÆü¤âºÆ¤Ó3¿Í¤Ç¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¤Í¡¢ÄÌ¤ëÆ»¤¬°ã¤¦´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê·Ê¿§¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤¤ç¤¦¤Ï²¿¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÊÁ°Æü¤È¡ËÆ±¤¸¤È¤³¤í¤Ë»ß¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
·ë¶É¥¤¥Á¥í¡¼»á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°Æü¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤Î¤¦Íè¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤ªÅ¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê¥¤¥Á¥í¡¼»á¤¬¡Ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸«¤Æ¡¢Æ±¤¸¤â¤Î¤òÍê¤à¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡Ø¤¤¤Ä¤â¤³¤³¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¡¢Ì£¤¬°ã¤Ã¤¿¡Ù¤È¡Ä¡×
¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Ï¡¢Á°Æü¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿ÎÁÍý¤ÎÌ£¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£¤½¤³¤Ç¡¢»öÁ°¤ËÅ¹Â¦¤Ë°Õ¸«¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¡Ø¤¤ç¤¦¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢¿©¤Ù¤Æ¡Ø¤¦¤ó¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¡¢Ì£¤ò³ÎÇ§¤·¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ö¤ê¤Ë¡¢ÀÐÀî¤Ï¡ÖÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡¢2ÆüÂ³¤±¤ÆÆ±¤¸Å¹¤Ï¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¡£Á°Æü¤È¤ÎÌ£¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë°ã¤¤¤Ï¡Ä¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£