◇プロ野球イースタン・リーグ 日本ハム6-5巨人(9日、鎌ケ谷スタジアム)

巨人の岡本和真選手が日本ハム2軍戦に「4番・DH」で先発出場し、1打席を終えて試合から退きました。

岡本選手は5月6日の阪神戦で左肘のじん帯を損傷。リハビリを続け3日のロッテ2軍戦から約3か月ぶりの実戦復帰を果たし、この日は復帰後4試合目でした。

岡本選手は第1打席、浅利太門投手が初球に投じた低めのフォークを最後は片手で空振りする形になった後、左腕に一瞬目をやりました。その後カウント1ボール2ストライクから投じられた外角低めのカットボールに対し体勢を崩され空振り三振しました。

そして3回に第2打席が回ってきましたが、岡本選手は代打を送られて交代していました。

桑田真澄2軍監督は試合後、「スイングの時に気にするしぐさがあった。1球目を空振りしたときにちょっと怖さが出たというか。無理しない方がいいのでちょっと様子を見た」と岡本選手を交代した理由について説明。

「リハビリは右肩上がりにいかないもの、良かったり悪かったりを繰り返して」と持論を述べた桑田監督。明日以降の出場については「試合前の練習で確認をして最終的に決める」とのことです。