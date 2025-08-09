µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¤ÏÂç»ö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Î¸òÂå¡¡·¬ÅÄ2·³´ÆÆÄÌÀ¤«¤¹¡ÖÌµÍý¤¹¤ëÃÊ³¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×10Æü¤â½Ð¾ìÍ½Äê
¡¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê³ù¥±Ã«¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤â1ÂÇÀÊ¤Ç¸òÂå¤·¤¿µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·¬ÅÄ¿¿À¡2·³´ÆÆÄ¡Ê57¡Ë¤ÏÂç»ö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Î¸òÂå¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö¶õ¿¶¤ê¤·¤¿»þ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤µ¤¬½Ð¤¿¤È¡£ÌµÍý¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤ÇÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö4ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¡£½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ÀõÍø¤Î½éµå132Á¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¶õ¿¶¤ê¤·¤¿ºÝ¤Ëº¸Éª¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë»ÅÁð¤ò¸«¤»¡¢¥«¥¦¥ó¥È1-2¤«¤é³°³ÑÄã¤á¤Î136Á¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òº¸¼ê°ìËÜ¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ë¤ÏÎ©¤¿¤º¡¢ÂåÂÇ¡¦ÇëÈø¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡·¬ÅÄ2·³´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£ÌµÍý¤¹¤ëÃÊ³¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ê°¤«¤Ã¤¿¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¡£¶õ¿¶¤ê¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÎý½¬¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ó¤Ç¤ë¤È¤¤¤¦²ò¼á¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤¿¡£¤¢¤¹10Æü¤ÎÆ±Àï¤â½Ð¾ìÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ÌÀÆü¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢»î¹çÅÓÃæ¤Ëµ¢Ï©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£