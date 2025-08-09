Ž¢·ëÏª¤¬½Ð¤ë²ÈŽ£¤Ï²¤½£¤Ç¤Ï°ãË¡·úÃÛ°·¤¤¡Ä"ÃÇÇ®"¤ÎÀìÌç²È¤¬"ÓÃÂ©¤È¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î²¹¾²"·Ù¾âÌÄ¤é¤¹¥ï¥±
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¹â¶¶¾´¡Ø·ëÏª¥¼¥í¤Î²È¤Ë½»¤à¡ª ¡Á·ò¹¯¡¦²÷Å¬¡¦¾Ê¥¨¥Í ¤½¤·¤Æ¤ªºâÉÛ¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤¹âÀÇ½½»Âð¤ò³ð¤¨¤ëËÜ¡Á¡Ù¡Ê¥»¥ë¥Ð½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö·ëÏª¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡×¤Ê¤Î¤«
º£¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬½»¤Þ¤¤¤Î·ëÏª¤ËÇº¤ó¤À·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢º£¤âÇº¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ¤ª¤½¤é¤¯¡¢¡Ö·ëÏª¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÇÇ®ÀÇ½¤ò¹â¤á¤ë¤È¡¢ÉáÄÌ¤ÎÊë¤é¤·Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð·ëÏª¤Ïµ¯¤³¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·ëÏª¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¼¼Æâ¤Î¼¾µ¤¤ò´Þ¤ó¤À²¹¤«¤¤¶õµ¤¤¬Áë¤äÊÉ¤Ê¤É¤ÇÎä¤ä¤µ¤ì¤Æ¡¢¿å¾øµ¤¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÁë¤Ê¤É¤¬Îä¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Ç®¤¬ÄÌ¤ê¤ä¤¹¤¯³°µ¤¤Î±Æ¶Á¤ÇÎä¤¨¤ë¤«¤é¡£·ëÏª¤¬µ¯¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡¢¡ÖÃÇÇ®ÀÇ½¤ÎÄã¤µ¡×¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½»Âð¤Ë¸·¤·¤¤ÃÇÇ®ÀÇ½¤¬Í×µá¤µ¤ì¤ë²¤½£¤Î¹ñ¡¹¤Ç¤Ï¡¢·ëÏª¤¬µ¯¤¤ë¤È»Ü¹©¶È¼Ô¤¬ÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ëÏª¤Ï¡¢¡Öµ¯¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Àß·×¡¦»Ü¹©¥ß¥¹¡×¤È¤¤¤¦°·¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤À¤±ÆüËÜ¤È²¤½£¤È¤Ç¤Ï¡¢µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÇÇ®ÀÇ½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢·ëÏª¤¬¤Ê¤¯·ò¹¯¡¦²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë½»Âð¤ÎÀÇ½¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¤â½ÅÍ×¤ÊÉôÊ¬¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤É¤³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖÁë¡×¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢²È¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÇ®¤ò¼º¤¦¾ì½ê¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£²Æ¤ÏÁë¤«¤éÇ®¤¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¼¼Æâ¤ò½ë¤¯¤·¡¢Åß¤Ï¼¼Æâ¤ÎÇ®¤¬Áë¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¡¢´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
Áë¤ÎÀÇ½¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÁ´ÂÎ¤ÎÃÇÇ®ÀÇ½¤ò¤«¤Ê¤ê¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤½¤Î»ëÅÀ¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£
¼Â¤Ï¡¢²È¤ÎÃÇÇ®ÀÇ½¤Ï¡¢½»¤à¿Í¤Î·ò¹¯¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë½ÅÂç¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¡¢¤ª¤ª¤²¤µ¤Ê¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÜÅö¤Ç¤¹¡£
·ëÏª¤¬¤ª¤³¤ë¤È¡¢¥«¥Ó¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥Ó¤Ï¥À¥Ë¤Î±Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥Ó¤ä¥À¥Ë¤¬¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢²È¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤äÓÃÂ©¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºòº£ÏÃÂê¤Î¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤â¤Þ¤¿¡¢²È¤ÎÃÇÇ®À¤ÎÄã¤µ¤Ëµ¯°ø¤·¤Æµ¯¤³¤ë·ò¹¯Èï³²¤Ç¤¹¡£
¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ï¡¢µÞ·ã¤Ê²¹ÅÙÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ì°µ¤¬Âç¤¤¯ÊÑÆ°¤·¡¢¿´¶Ú¹¼ºÉ¤äÇ¾Â´Ãæ¡¢¼º¿À¤Ê¤É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹·ò¹¯Èï³²¤Ç¤¹¡£Åß¤ÎÍá¼¼¤Ê¤É¤Ç¡¢Ç¯´Ö¡¢1Ëü9000¿Í¤â¤Î¹âÎð¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¸òÄÌ»ö¸Î»à¼Ô¿ô¤Î£·ÇÜ°Ê¾å¤Î¿Í¿ô¤Ç¤¹¡£
ÃÇÇ®À¤¬¹â¤¤²È¤Ê¤é¤Ð¡¢Íá¼¼¤ò¤Õ¤¯¤á¡¢¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤¬°ìÄê¤Î²¹ÅÙ¤ÇÊÝ¤¿¤ì¤Þ¤¹¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Û¤É¤Î²¹ÅÙº¹¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥«¥Ó¡¦¥À¥Ë¤Ë¤è¤ë¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤äÓÃÂ©¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¡¢¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¿Í¡¢»à¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢È¾¿ÈÉÔ¿ï¤Ê¤É¸å°ä¾É¤Ç·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò½Ì¤á¤ë¿Í¡Ä¡£
É®¼Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç30Ç¯´Ö¤¢¤Þ¤ê¡¢½»Âð¶È³¦¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î´Ö¡¢²È¤ÎÀÇ½¤ÎÄã¤µ¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢·ò¹¯¤ò³²¤¹¿Í¤¿¤Á¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¿Í¤Ë·ëÏª¤Î¤Ê¤¤·ò¹¯¤Ç²÷Å¬¤Ê²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é²È¤ò·ú¤Æ¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤à¤±¡¢½»¤Þ¤¤¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¡¢¹âµ¤Ì©¡¦¹âÃÇÇ®½»Âð¤Î¹©Ì³Å¹¤òÌµÎÁ¤Ç¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÀìÌç²È¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡¢·ëÏª¤¬À¸¤¸¤Ê¤¤²È¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¤ÎÁë¤ÎÃÇÇ®´ð½à¤Ï¡¢Ãæ¹ñ°Ê²¼
°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢²È¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â·ëÏª¤¬À¸¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Åß¤ÎÁë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
·ëÏª¤¬À¸¤¸¤Ê¤¤Áë¤«¤É¤¦¤«¤ò¿ô»ú¤Ç¼¨¤¹¤Î¤¬¡¢Ç®´ÓÎ®Î¨¤Î¡ÖUÃÍ¡×¤Ç¤¹¡£
Ç®´ÓÎ®Î¨¤Î¡ÖUÃÍ¡×¤Ï¡¢ÃÍ¤¬¾®¤µ¤±¤ì¤Ð¾®¤µ¤¤¤Û¤ÉÇ®¤òÄÌ¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢·ëÏª¤âÀ¸¤¸¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ã±°Ì¤Ï¡¢¡ÎW¡¿m2¡¦K¡Ï¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢ÆüËÜ¤ÈÂ¾¤Î¹ñ¡¹¤ÎÁë¤Î¡ÖUÃÍ¡×¤Î´ð½à¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿ÞÉ½1¤Î¤è¤¦¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï¡¢Áë¤ÎÀÇ½¤ËUÃÍ1.3°Ê²¼¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤âÆîÉô¤ÎÃÈ¤«¤¤ÃÏ°è°Ê³°¤Ï¡¢2Ì¤Ëþ¤Î´ð½à¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤â²æ¤¬¹ñ¤è¤ê¤â¸·¤·¤¤´ð½à¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ï¡¢7¤Ä¤ËÊ¬¤±¤¿ÃÏ¶è¤ò3¤Ä¤Î´ð½à¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤Ê¤É¡¢´¨¤¤ÃÏ°è¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë1¡¿2¡¿3ÃÏ¶è¤Ç¤â¡¢UÃÍ2.33¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃæÆîÉôÃÏ¶è¤è¤ê¤â¤æ¤ë¤¤´ð½à¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¼çÍ×ÅÔ»Ô¤ÎÅìµþ¡¦²£ÉÍ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Âçºå¡¦Ê¡²¬¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²¹ÃÈÃÏ¤Ç¤¢¤ë6ÃÏ¶è¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎUÃÍ¤Ï4.65¡£Â¾¹ñ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÁë¤ÎÃÇÇ®ÀÇ½¤Î´ð½à¤Î¤ªÁÆËö¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤Þ¤Ç¡¢²æ¤¬¹ñ¤ÎÁë¤ÎÃÇÇ®ÀÇ½¤Ï4ÃÊ³¬¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢ºÇ¹âÅùµé¤Î¡ù4¤Ä¤Î´ð½à¤Ï¡¢UÃÍ2.33¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤´¤¯ºÇ¶á¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇ¹âÅùµé¤ÎÃÇÇ®ÀÇ½¤Î¥µ¥Ã¥·¤Ï¡¢³¤³°¤ÎÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤ÎºÇÄã´ð½à¤¹¤éËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¥Ú¥¢¥¬¥é¥¹¡á¹âÃÇÇ®¡×¤È¤¤¤¦Âç¸í²ò
¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î½»Âð¤ÎÁë¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë·ëÏª¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤â¡¢»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
2025Ç¯¤«¤éÂç¼ê¥µ¥Ã¥·¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÉ½¼¨¤Ï6ÃÊ³¬¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢´ð½à¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î½»Âð¤ÎÃÇÇ®ÀÇ½¸þ¾å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢½ô³°¹ñ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤ª¤ï¤«¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Áë¤ÎÃÇÇ®ÀÇ½¤Ï¡¢³µ¤ÍÏÈ¤È¥¬¥é¥¹¤Î¹½À®¤Ë¤è¤ê·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥ë¥ßÀ½¤Î¥µ¥Ã¥·¤Ç¥Ú¥¢¥¬¥é¥¹¤ÎÁë¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÅìµþ¡£ÂçºåÅù¤Î²¹ÃÈ¤Ê¼çÍ×ÅÔ»Ô¡Ê6ÃÏ°è¡Ë¤ÎÃÇÇ®´ð½à¤Ç¤¢¤ëUÃÍ4.65¤ÎÀÇ½¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ú¥¢¥¬¥é¥¹¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢ÃÇÇ®À¤¬¹â¤¤ÆÃÊÌ¤ÊÁë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£½ô³°¹ñ¤ÎÁë¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¤Þ¤Ã¤¿¤¯Äã¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¹âÉÊ¼Á¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ú¥¢¥¬¥é¥¹¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥·¥ó¥°¥ë¥¬¥é¥¹¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î´ûÂ¸¤Î½»Âð¤Ç¤ÏÂ¿¿ô¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Äã¤¤ÃÇÇ®´ð½à¤¹¤é¤âËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤½»Âð¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤¤¤«¤ËÂ¿¤¤¤«¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸·¤·¤¤ÃÇÇ®´ð½à¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥¤¥Ä¤Ê¤É¤Î¹ñ¡¹¤ÎÁë¤Ï¡¢¼ù»éÀ½¤â¤·¤¯¤ÏÌÚÀ½¤Î¥µ¥Ã¥·¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¥¬¥é¥¹¡£¤³¤ì¤¬¡¢UÃÍ1.3°Ê²¼¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÇÇ®ÀÇ½¤Ï¡¢¥¬¥é¥¹¤ÎËç¿ô¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¥µ¥Ã¥·¤ÎÁÇºà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥¢¥ë¥ß¥µ¥Ã¥·¤ÏÇ®ÅÁÆ³Î¨1400ÇÜ
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥·¤È¤¤¤¦¤È¤¤¤Þ¤À¤Ë¥¢¥ë¥ß¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ï¤ä¤Ã¤È¼ù»éÀ½¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤À¤ä¤Ã¤È¿·ÃÛ½»Âð¤Î25¡óÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Î¼ù»é¥µ¥Ã¥·ÈæÎ¨¤Ï30¡ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤è¤ê¤âÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç®ÅÁÆ³Î¨¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¥¢¥ë¥ß¤Î238¡ÎW¡¿¡Êm¡¦K¡Ë¡Ï¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ù»é¤Ï0.17¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥¢¥ë¥ß¤ÎÇ®ÅÁÆ³Î¨¤Ï¼ù»é¤ÎÌó1400ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¥¢¥ë¥ß¤Ï¼ù»é¤äÌÚ¤ÎÌó1400ÇÜ¤âÇ®¤òÄÌ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£2ÇÜ¤È¤«10ÇÜ¤Ç¤â¶Ã¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È1400ÇÜ¡ª¡¡¿ÞÉ½5¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ù»é¤ÎÀÇ½¤¬¤³¤È¤µ¤éÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¢¥ë¥ß¤¬¤Ò¤É¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤ÎÀè¿Ê¹ñ¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥ë¥ß¥µ¥Ã¥·¤ò»È¤Ã¤¿½»Âð¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤Î½»¤à¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£ÆñÌ±¸þ¤±²¾Àß½»Âð¤è¤ê¤âÀÇ½¤¬Äã¤¤
É®¼Ô¤Ï¡¢2016Ç¯¤Ë¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤Î¹âÀÇ½½»Âð¤Î»ë»¡¤Îµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÆÃ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Ï¡¢¥·¥ê¥¢ÆñÌ±¤¬²¤½£¤ËÂçÎÌ¤ËÎ®Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤Ç¡¢ÆñÌ±¸þ¤±¤Î²¾Àß½»Âð¤¬Â¿¿ô·ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÅï¤ò¸«³Ø¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µÞ¤´¤·¤é¤¨¤Î¡¢¤µ¤é¤Ë¼«¹ñÌ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÆñÌ±¸þ¤±¤Î²¾Àß½»Âð¤Ê¤Î¤Ë¡¢Áë¤ÎÃÇÇ®ÀÇ½¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê1.3¥ì¥Ù¥ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ïº£¤Ç¤â°ìÎ®¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÂ¿¤¯¤â¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¥µ¥Ã¥·¤ÏºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤óÊÉ¤ÎÃÇÇ®ÀÇ½¤äµ¤Ì©ÀÇ½¤â¤È¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²¤½£¤Ç¤Ï¡¢²È¤¸¤å¤¦¤òÃÈ¤«¤¤¼¼²¹¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¹âÃÇÇ®¤Î½»Âð¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ï¡¢´ðËÜÅª¿Í¸¢¤Ç¤¢¤ë¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«¹ñÌ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥·¥ê¥¢ÆñÌ±¤Î¿Í¸¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Êµï½»´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤ë¤¬¤¨¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î»þ¡¢²¾Àß½»Âð¤ÎÃÇÇ®ÀÇ½¤¬Äã¤¹¤®¤Æ¡¢·ëÏª¤À¤é¤±¡£·ëÏª¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢¥«¥Ó¡¦¥À¥Ë¤¬È¯À¸¤·¡¢ÈïºÒ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤äÓÃÂ©¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¸½ºß¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¹âµé¤ÊÃíÊ¸½»Âð¤ÎÉ¸½àÅª¤ÊÃÇÇ®ÀÇ½¤Ç¤µ¤¨¡¢²¤½£¤ÎÆñÌ±¤Î¤¿¤á¤Î²¾Àß½»Âð¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤ÈÄã¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î°ã¤¤¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤â¤Ã¤È¤è¤¯¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¤ªÁÆËö¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÁë¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
ÆüËÜ¤ÎÁë¤ÎÃÇÇ®ÀÇ½´ð½à¤¬¡¢½ô³°¹ñ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÈó¾ï¤Ë´Ë¤¤¤³¤È¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½»Âð¼«ÂÎ¤ÎÃÇÇ®ÀÇ½´ð½à¤âÆ±ÍÍ¤Ë¤È¤Æ¤â´Ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áë¤ÎÃÇÇ®ÀÇ½¤Ï¡¢UÃÍ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤ë¤ÈËÁÆ¬¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½»ÂðÁ´ÂÎ¤ÎÃÇÇ®ÀÇ½¤Ï¡¢UAÃÍ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
UAÃÍ¤ÎA¤Ï¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¡ÊÊ¿¶Ñ¡Ë¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¾²¡¦ÊÉ¡¦Å·°æ¡¦Áë¡¦¸¼´Ø¤Ê¤É³ÆÉô°Ì¤ÎUÃÍ¤òÌÌÀÑ¤Ç²Ã½ÅÊ¿¶Ñ¤·¤Æ¡¢»»½Ð¤µ¤ì¤ëÃÍ¤¬UAÃÍ¤Ç¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢²È°ìÅï¤´¤È¤Ë·×»»¤·¤Æµá¤á¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÃÍ¤¬¾®¤µ¤¤¤Û¤ÉÃÇÇ®ÀÇ½¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Êµ¤²¹¤ÎÃÏ°è¤Ç¤¯¤¯¤é¤ì¤¿ÃÏ°è¶èÊ¬¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢½»ÂðÀÇ½É¾²Á¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖÃÇÇ®Åùµé¡×¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯4·î¤«¤é¡¢½»Âð¤â¾Ê¥¨¥Í´ð½à¤Ø¤ÎÅ¬¹ç¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¡¢³ÎÇ§¿½ÀÁ»þ¤Ë¡¢½»¸Í¤´¤È¤ËUAÃÍ¤ò·×»»¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê»ÅÍÍµ¬Äê¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤ÏÉÔÍ×¡Ë¡£
¢£ÆüËÜ¤Î¡È¹âÃÇÇ®¡É¤ÏÀ¤³¦´ð½à¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤
½»Âð¤ÎUAÃÍ¤Î´ð½à¤Î¹ñºÝÈæ³Ó¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÃÇÇ®ÀÇ½¤ÎÍ¥Îô¤òÈæ³Ó¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
²£¼´¤ÎÃÈË¼¥Ç¥°¥ê¡¼¥Ç¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ëÃÏ°è¤Î´¨¤µ¤òÉ½¤¹»ØÉ¸¤Ç¡¢Åß¤ËÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÃÈË¼¤¬É¬Í×¤ÊÃÏ°è¤Ç³ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÆ±¤¸ÈÖ¹æ¤ÎÃÏ°è¤Ï¡¢Åß¤Î´¨¤µ¤¬Æ±¤¸¤¯¤é¤¤¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Èæ³ÓÅª²¹ÃÈ¤Ç¿Í¸ý¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¾Ê¥¨¥ÍÃÏ°è¶èÊ¬¤Î6ÃÏ°è¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤ÎÂ¾¡¢²£ÉÍ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¤Ê¤É¤¬6ÃÏ°è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î6ÃÏ°è¤Î¾Ê¥¨¥Í´ð½à¤ÎUAÃÍ¤Ï¡¢0.87¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¤ÏÊä½õ¶â¤¬¤â¤é¤¨¤ë¹âÃÇÇ®½»Âð¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ëZEH¡Ê¥¼¥Ã¥Á¡Ë¤Î´ð½à¤Ï0.6¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î6ÃÏ°è¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î´¨¤µ¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Î´ð½à¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤¬0.54¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤¬0.51¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤¬0.42¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï0.4¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËZEH¤È¤Ï¡¢Net Zero Energy House¡Ê¥Í¥Ã¥È¡¦¥¼¥í¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤ÎÎ¬¤Ç¡¢²ÈÄí¤Ç»È¤¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤è¤ê¤âÀáÅÅ¤äÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Ê¤É¤ÎÁÏÅÅ¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÁý¤ä¤·¡¢¾ÃÈñ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÎÌ¤ò¼Â¼ÁÅª¤Ë¥¼¥í°Ê²¼¤Ë¤¹¤ë²È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤âÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëZEH¤ÎUAÃÍ¤è¤ê¤º¤Ã¤È¾®¤µ¤ÊÃÍ¤Ç¡¢¹â¤¤ÃÇÇ®À¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²æ¤¬¹ñ¤Ç¤Ï¡Ö¾Ê¥¨¥Í½»Âð¡×¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ëZEH¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¤é¡¢¤«¤Ê¤ê¤ªÁÆËö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î½»ÂðÀÇ½¤Î¾ï¼±¤¬¡¢½ô³°¹ñ¤Ç¤ÏÈó¾ï¼±¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Íý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹ñ¡Ö½»Âð¤ÎÅÅµ¤¥¬¥¹¤ò3Ê¬¤Î1¤Ë¡×
ÆüËÜ¤Ï¡¢2030Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤ò¡¢2013Ç¯ÅÙÈæ¤Ç46¡óºï¸º¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¹ñºÝ¸øÌó¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¹©¾ì¡¦»ö¶È½ê¤Ê¤É¤Î»º¶ÈÉôÌç¤äÍ¢Á÷¡¦±¿Í¢¤Ë´Ø¤ï¤ë±¿Í¢ÉôÌç¤Ê¤É¡¢ÉôÌç¤´¤È¤Ë¾ÃÈñ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÎÌ¤Îºï¸ºÌÜÉ¸¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÈÄíÉôÌç¡¢¤Ä¤Þ¤ê½»Âð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È66¡óºï¸º¤È¤¤¤¦ºÇ¤âÂç¤¤Êºï¸ºÌÜÉ¸¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñ¤Ï¡¢¡Ö²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ºï¸º¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ï½»Âð¤À¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îºï¸ºÌÜÉ¸¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Ë¤·¤í¡¢³Æ²ÈÄí¤Ç¾ÃÈñ¤¹¤ëÅÅµ¤¤ä¥¬¥¹¤Ë¤è¤ë²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤ò¡¢³µ¤Í3Ê¬¤Î1¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢½»Âð¤Î¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¤Ë´Ø¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊË¡À©ÅÙ¤¬µÞÂ®¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï½»ÂðÀÇ½É½¼¨À©ÅÙ¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç4¤¬ºÇ¹â¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÃÇÇ®ÅùÀÇ½Åùµé¡ÊÃÇÇ®Åùµé¡Ë¤Ë¡¢¿·¤¿¤ËÃÇÇ®Åùµé5¡ÊZEH¥ì¥Ù¥ë¡Ë¡¢ÃÇÇ®Åùµé6¡¢ÃÇÇ®Åùµé7¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÇÇ®ÀÇ½¤ò¤è¤ê¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Çµá¤á¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¾å°ÌÅùµé¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È23Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢³ÆÃÇÇ®Åùµé¤Çµá¤á¤é¤ì¤ëUAÃÍ¤Ï¡¢É½¤Ë¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¾Ê¥¨¥ÍÃÏ°è¶èÊ¬¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¥¨¥ê¥¢¤Î¾Ê¥¨¥ÍÃÏ°è¶èÊ¬¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¸¡º÷¤¹¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾Ê¥¨¥Í´ð½àÅ¬¹çµÁÌ³²½¤«¤é¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò´üÂÔ
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Àè¿Ê¹ñ¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ìÆüËÜ¤À¤±¤¬¡¢½»Âð¤Ë¾Ê¥¨¥Í´ð½à¤Ø¤ÎÅ¬¹ç¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·úÃÛÊª¾Ê¥¨¥ÍË¡¤¬²þÀµ¤µ¤ì¡¢2025Ç¯4·î¤«¤é¤ä¤Ã¤È¾Ê¥¨¥Í´ð½à¤Ø¤ÎÅ¬¹ç¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢2025Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¡¢¹ñ¤¬Äê¤á¤¿¡ÖÃÇÇ®Åùµé4°Ê¾å¡×¤Ê¤É¤Î¾Ê¥¨¥Í´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿½»Âð¤·¤«¿·ÃÛ¡¦ÁýÃÛ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢º£²óµÁÌ³²½¤µ¤ì¤¿ÃÇÇ®Åùµé4¤Ï¡¢»ÍÈ¾À¤µª¤âÁ°¤Î1999Ç¯¤Ë¼¨¤µ¤ì¤¿ÄÌ¾Î¡Ö¼¡À¤Âå¾Ê¥¨¥Í´ð½à¡×¤È¤¤¤¦¸Å¤¤´ð½à¤ÎÃÇÇ®ÀÇ½¥ì¥Ù¥ë¤òµÁÌ³²½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼¡À¤Âå¤É¤³¤í¤«µìÀ¤Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½»Âð¶È³¦¤Ç¤â¡¢¡Öº£²ó¤Î¾Ê¥¨¥Í´ð½à¤Ø¤ÎÅ¬¹çµÁÌ³²½¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î½»Âð¤â²¤ÊÆÊÂ¤ß¤Î¹âÃÇÇ®½»Âð¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬°ìÉô¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢½ô³°¹ñ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤ÃÇÇ®ÀÇ½´ð½à¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¤½¤Î´ð½à¤Ï¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÃÇÇ®Åùµé5¤ÎZEH¥ì¥Ù¥ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é²È¤ò¿·ÃÛ¡¦¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÇÄã¤Ç¤âÃÇÇ®Åùµé5¤Î²È¤Ë¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢·ú¤Æ¤Æ¤â¤¹¤°¤ËºÇÄã´ð½à¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¤²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ëÏª¤Î¤Ê¤¤·ò¹¯¡¦²÷Å¬¤Ê²È¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤¿¡¢½»Âð¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÃÇÇ®Åùµé6¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀÇ½¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
3¡Á5Ç¯¤´¤È¤Ë¤É¤ó¤É¤ó´ð½à¤ò¸·¤·¤¯¤·¤Æ¡¢¤Ï¤ë¤«Àè¤ò¹Ô¤¯½ô³°¹ñ¡£
¤½¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éÆüËÜ¤â¡¢·üÌ¿¤ËÈÔ²ó¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
----------
¹â¶¶ ¾´¡Ê¤¿¤«¤Ï¤·¡¦¤¢¤¤é¡Ë
½»¤Þ¤¤¤ë¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂåÉ½¼èÄùÌò¡¿ÆüËÜ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Ñ¥¹¶¨²ñ¹Êó¼¼Ä¹¡¿°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í ¤Ò¤È¡¦½»Ê¸²½¸¦µæ½êÍý»ö
ÅìµþÂç³Ø½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥Ó¥ë»ö¶ÈÉô¡¢UGÅÔ»Ô·úÃÛ¡¢»°ÏÂÁí¹ç¸¦µæ½ê¡¢ÆüËÜERI¤Ê¤É¤ÇÅÔ»Ô·×²è¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¾Ê¥¨¥Í½»Âð¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ©ÅÙÀß·×Åù¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢2018Ç¯¤Ë¹âµ¤Ì©¡¦¹âÃÇÇ®½»Âð¤Î¹©Ì³Å¹¤òÌµÎÁ¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¹âÀÇ½¤Ê½»¤Þ¤¤¤ÎÁêÃÌ¼¼¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë½»¤Þ¤¤¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÁÏ¶È¡£Ãø½ñ¤Ë¡¢¡Ø¸µµ¤¤Ç¸¤¤»Ò¤É¤â¤¬°é¤Ä! ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤²È¡Ù¡Ê¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¿ÍÀ¸¤Î¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÀ×¹âÀÇ½¤Î½»¤Þ¤¤¡§·úÃÛ²È¤ÈÁÏ¤ë¹âµ¤Ì©¡¦¹âÃÇÇ®½»Âð¡Ù¡Ê¥´¥Þ¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¡Ø·ëÏª¥¼¥í¤Î²È¤Ë½»¤à¡ª ¡Á·ò¹¯¡¦²÷Å¬¡¦¾Ê¥¨¥Í ¤½¤·¤Æ¤ªºâÉÛ¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤¹âÀÇ½½»Âð¤ò³ð¤¨¤ëËÜ¡Á¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê½»¤Þ¤¤¤ë¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂåÉ½¼èÄùÌò¡¿ÆüËÜ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Ñ¥¹¶¨²ñ¹Êó¼¼Ä¹¡¿°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í ¤Ò¤È¡¦½»Ê¸²½¸¦µæ½êÍý»ö ¹â¶¶ ¾´¡Ë