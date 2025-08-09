「アルマゲドン」（1998年）、「パール・ハーバー」（2001年）などで知られる映画監督マイケル・ベイが、Netflixの新作アクション映画「ファスト・アンド・ルース」の監督を辞任した。1995年の長編映画デビュー作「バッドボーイズ」でタッグを組んだこともある主演兼プロデューサーのウィル・スミスと作品のトーンをめぐるクリエイティブ面での意見の相違が生じたことがその理由だという。



【写真】4月のインスタでは“匂わせ”も…スミス主演「バッドボーイズ」の思い出を語っていた

映画は、メキシコのティファナで記憶喪失の状態で目を覚ました男が、自分がCIAの潜入捜査官でありながら犯罪組織のボスでもあったという二重生活を送っていたことに気づくというストーリー。脚本はジョン＆エリック・ホーバー兄弟をはじめ、クリス・ブレムナー、エリック・ピアソンらが執筆している。



ベイ監督はアクション要素を重視したかった一方で、スミスはコメディ的な側面を強調したいと考えていたとされ、両者のビジョンの違いが埋まらなかったという。Netflixは現在、撮影を予定通り10月に開始するべく、現在新たな監督を探している。



ベイ監督は同作を降板したものの、現在はパラマウントと「トランスフォーマー」シリーズの新作について交渉中であり、シドニー・スウィーニー主演のビデオゲーム「アウトラン」の映画化にも関わっているなど、今後も多忙な活動が続くとみられている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）