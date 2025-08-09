²ñ¿´¤Î¥·¥ã¡¼¥¶¡¼ÂÇÇË¡ª¡¡Âç¥¹¥é¥ó¥×¤ËÇº¤à¥Ù¥Ã¥Ä¤òµß¤Ã¤¿¸µÆ±Î½¤Î¡È¶ËÈë»ØÆ³¡É¡ÖÅý·×¤ä¥Ç¡¼¥¿¤òÄ¶±Û¤·¤¿Í×ÁÇ¤¬¥¥Ã¥«¥±¡×
ÉÔ¿¶¤ò¶Ë¤á¡¢¼«¿®¤òÁÓ¼º¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥Ã¥Ä(C)Getty Images
¡¡²ñ¿´¤Î°ì¿¶¤ê¤ÇÂçÊª±¦ÏÓ¤È¤ÎÂÐ·è¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö8·î8Æü¤ËËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤Ë¡Ö2ÈÖ¡¦Í··â¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¡¢7·î5Æü¤Î¥¢¥¹¥È¥í¥ºÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ë12¹æ2¥é¥ó¤ò´Þ¤à4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¤È³èÌö¡£Ä¾¶á10»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.225¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.300¡¢OPS.598¤ÈÉÔ¿¶¤ËÓÃ¤¤¤Ç¤¤¤¿32ºÐ¤¬µ¤¤òÅÇ¤¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û½Ð¤¿¡ª¥Ù¥Ã¥Ä¤ËÂÔË¾¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡ª ²ñ¿´¤À¤Ã¤¿¥·¥ã¡¼¥¶¡¼ÂÇ¤Á¤ò¸«¤è
¡¡¤³¤ÎÆü¤ËÂÐÖµ¤·¤¿Áê¼êÀèÈ¯¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥ã¡¼¥¶¡¼¡£MLBÄÌ»»218¾¡¤ò¸Ø¤ë²¡¤·¤â²¡¤µ¤ì¤â¤»¤ÌÂçÅê¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤ÏÆ²¡¹¤ÈÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ÎÂè°ìÂÇÀÊ¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÄËÎõ¤ÊÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¡¢2»àÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè3ÂÇÀÊ¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ã¡¼¥¶¡¼¤¬Åê¤¸¤¿½éµå85.6¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó137.7¥¥í¡Ë¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¶¯¿¶¡£¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤°¤ó¤°¤ó¤ÈÈôµ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤·¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢Ç®¶¸¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÃåÃÆ¤·¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤â5-1¤È¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë´°¾¡¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤·¤Ü¤ß¤«¤±¤¿¶ÉÌÌ¤ÇÊü¤Ã¤¿¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎµÕÅ¾¥¢¡¼¥Á¤¬Î®¤ì¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡·è¤·¤Æ³Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶´¶À÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌó11¥¥í¤Î¸ºÎÌ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æº£µ¨³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¡¢5·î¤Ë¤Ï¤Ä¤ÞÀè¤ò¹üÀÞ¡£°ÂÄê¤·¤Ê¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢ÂÇ·âÀ®ÀÓ¤âÉüÄ´¤ÎÃû¤·¤¬°ì¸þ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤³¤º¡¢¡ÖÂ¾¤Ë²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«ËÜÅö¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£Åú¤¨¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶ìÇº¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÇº¤á¤ë¥¹¥¿¡¼¤ò¼ê½õ¤±¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µ¤¿´¤ÎÃÎ¤ì¤¿¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆ±Î½¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆ»æ¡ØNew York Post¡Ù¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥ó»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£·î1Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ì¥¤¥º¤È¤ÎÏ¢ÀïÃæ¤Ë¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤À¤Ã¤¿JD¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬¥Ù¥Ã¥Ä¤Î²¼¤ËÍèË¬¡£ÈëÌ©Î¢¤ËÆó¿Í¤À¤±¤Ç»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÂÇ·âÎý½¬¤ò½Å¤Í¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÅÁ¤¨¤¿ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØAl Bat¡Ù¤Ï¡¢¡ÖJD¤Î¸¥¿ÈÅª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤ÏÈà¤Î¿Í³Ê¤ÈÌîµå¤Ø¤Î°¦¤òÊª¸ì¤ë¡×¤ÈÇº¤á¤ëµìÍ§¤ò»Ù¤¨¤¿¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î¹ÔÆ°¤òÀä»¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅý·×¤ä¥Ç¡¼¥¿¤òÄ¶±Û¤·¤¿Í×ÁÇ¤Ï¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¤Õ¤¿¤¿¤ÓÂÇ¤Á»Ï¤á¤ë¥¥Ã¥«¥±¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤ÏÂÇ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢Áê¼ê¤Ï¥·¥ã¡¼¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤«¤¬1»î¹çÂÇ¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈà¤Î¾õ¶·¤ò»×¤¨¤Ð¡¢Âç¤¤Ê¼ê±þ¤¨¤Ë·Ò¤¬¤ë·ë²Ì¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]