第2子妊娠中のフリーアナウンサー・杉崎美香（46）が9日、自身のインスタグラムを更新。出産を控え、赤ちゃんを迎える準備を進めていることを報告した。

杉崎アナは新生児用の洋服の水通しを行ったことを明かし「世界一幸せな洗濯 こんな素敵なタグがあるんですね〜この言葉を発した人も、共感した人たちも、みーんな素敵だなぁと思い、私も使ってみました」と伝えた。

「そして、購入してそのままになっていたベビーグッズも、ここ数日で次々と開封し、洗って、準備しています！このギリギリ感が、2人目の余裕なのか、逆に余裕のなさなのか分からないけどwとにかく間に合いそうでよかった」とも記した。

小学3年生の長男への思いも記した杉崎アナ。「今年の夏は、『臨月妊婦が小学3年生の夏休みを楽しく過ごさせてあげられるか？』が、テーマでしたが、ここまでそれなりに楽しんでくれたかなー」とし、バスケ観戦やプラネタリウム、プールなどを楽しんだことを伝えた。

そして「噂には聞いていたけど、2人目はお腹にいる間ゆっくり話しかけている暇があまりなかったな〜でもその分、たっくさん楽しい会話を聞いてくれていたと思います！あともう少しお腹にいてもらって、私もたくさん動いてたくさん寝て、やかに過ごしたいと思います」と生まれてくる我が子に呼びかけていた。