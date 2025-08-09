【JR西日本】10日に大雨が見込まれるため伯備線などの計画運休を発表（9日午後6時現在）【岡山】
JR西日本によりますと、あす10日、大雨が見込まれるため、次の特急やくも号は以下の区間で運転を取り止めるということです。
【岡山⇒出雲市方面】
・やくも１号：岡山駅～出雲市駅間
・やくも５号：岡山駅～出雲市駅間
・やくも７号：岡山駅～出雲市駅間
・やくも９号：岡山駅～出雲市駅間
・やくも１１号：岡山駅～出雲市駅間
・やくも１３号：岡山駅～出雲市駅間
・やくも１５号：岡山駅～出雲市駅間
・やくも１７号：岡山駅～出雲市駅間
・やくも１９号：岡山駅～出雲市駅間
・やくも２１号：岡山駅～出雲市駅間
・やくも２３号：岡山駅～出雲市駅間
・やくも２５号：岡山駅～出雲市駅間
・やくも２７号：岡山駅～出雲市駅間
・やくも２９号：岡山駅～出雲市駅間
【出雲市⇒岡山方面】
・やくも２号：出雲市駅～岡山駅間
・やくも４号：出雲市駅～岡山駅間
・やくも６号：出雲市駅～岡山駅間
・やくも８号：出雲市駅～岡山駅間
・やくも１０号：出雲市駅～岡山駅間
・やくも１２号：出雲市駅～岡山駅間
・やくも１４号：出雲市駅～岡山駅間
・やくも１８号：出雲市駅～岡山駅間
・やくも２０号：出雲市駅～岡山駅間
・やくも２２号：出雲市駅～岡山駅間
・やくも２４号：出雲市駅～岡山駅間
・やくも２６号：出雲市駅～岡山駅間
・やくも２８号：出雲市駅～岡山駅間
・やくも３０号：出雲市駅～岡山駅間
また、そのほかの列車についての運転計画は以下の通りとなっています。
【伯備線】
〇岡山駅～新見駅間
始発列車から通常通り運転を行います。
〇新見駅～米子駅間
以下の列車を最終列車として運転し、以降は終日列車の運転を取りやめます。
≪新見⇒米子方面≫
・新見駅（１１時０２分）発⇒米子駅（１３時０８分）行き
≪米子⇒新見方面≫
米子駅（１３時２１分）発⇒新見駅（１５時３１分）行き
【姫新線】
〇津山駅～新見駅間
以下の列車を最終列車として運転し、以降は終日列車の運転を取りやめます。
≪津山⇒新見方面≫
・津山駅（９時５３分）発⇒新見駅（１１時３７分）行き
≪新見⇒津山方面≫
・新見駅（９時４６分）発⇒津山駅（１１時３１分）行き
〇上月駅～津山駅間
始発列車から通常通り運転を行います。
【因美線】
〇智頭～津山駅間
以下の列車を最終列車として運転し、以降は終日列車の運転を取りやめます。
≪智頭⇒津山方面≫
・智頭駅（１３時０２分）発⇒津山駅（１４時１１分）行き
≪津山⇒智頭方面≫
・津山駅（１１時３３分）発⇒智頭駅（１２時４２分）行き
【芸備線】
〇新見駅～備後落合駅間
以下の列車を最終列車として運転し、以降は終日列車の運転を取りやめます。
≪新見⇒備後落合方面≫
・新見駅（５時１６分）発⇒備後落合駅（６時３４分）行き
≪備後落合⇒新見方面≫
・備後落合駅（６時４１分）発⇒新見駅（８時０８分）行き
※上記以外の線区・列車についても、急遽の運転取りやめ、行先変更が出る可能性があるとしています。