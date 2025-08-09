元モー娘。メンバー、芸人夫との身長差ショットに反響！ 「あべさんと一緒に見れてよかったね」
元モー娘。メンバー、高橋愛さんは8月7日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いタレントのあべこうじさんとのツーショットを披露しました。
高橋さんは「そして、とっても素敵な浴衣も着させていただきまして嬉しかった〜！ 帯も素敵に作っていただきました！ ありがとうございました」と続け、「あべさんも超超超素敵だった」と締めくくりました。
この投稿にコメントでは「念願のねぶた祭りあべさんと一緒に見れてよかったね」「可愛い可愛い！ 尊いー」「青森お帰りなさい」「いくつになっても本当に美しい」「浴衣とても素敵です！」「良かったね愛ちゃん」との声が寄せられています。
「あべさんと一緒に見れてよかったね」高橋さんは「初のねぶた祭り めっっっちゃ感動しました 最高ー！！！！ ずっとあべさん羨ましい！って思っててやっとみることができました 幸せだ！！！！！」とつづり、5枚の写真を載せています。浴衣を着たあべさんと青森のねぶた祭を楽しむ様子で、4、5枚目では2人の身長差が際立つ夫婦ツーショットも披露。
仲良し夫婦ショットをたびたび披露！自身のInstagramでたびたび、あべさんとの夫婦ショットを披露している高橋さん。結婚10年以上が経った現在も夫婦仲の良さが伝わってきます。夫婦ショットの投稿に今後も期待したいですね！
(文:福島 ゆき)