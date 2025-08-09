『ガンダムW』30周年記念ディナーショー 緑川光、関俊彦ら主役キャスト5人登壇で生アフレコ！チケットSS席は5万5000円
『ガンダム』シリーズ初となるディナーショー『新機動戦記ガンダムW 30周年記念ディナーショー -Operation Reunion-（オペレーション・リユニオン）』の新情報が発表された。緑川光（ヒイロ・ユイ役）、関俊彦（デュオ・マックスウェル役）、中原茂（トロワ・バートン役）、折笠愛（カトル・ラバーバ・ウィナー役）、石野竜三（張五飛役）と主役キャスト5人が登壇し、名シーンの生アフレコやトークショーが実施されることが決定した。ディナーショーは、12月27日にザ・プリンス パークタワー東京 ボールルームにて開催され、本日9日よりチケット受付がスタートした。
【写真】まじで豪華すぎる！緑川光、関俊彦、折笠愛らと食事 ディナーショー参加者一覧
イベントでは、作品をイメージした限定メニューの提供に加え、『ガンダムW』史上初となる主役キャスト5名による名シーンの生アフレコ、トークショー、そして本ディナーショー限定の新規シナリオ朗読など、特別な企画を多数用意。来場者には、すてきなお土産も用意されている。※立食形式ではなく、円卓を囲みながら、優雅な食事を楽しめるとのこと。
本日9日より「ガンダムファンクラブプレミアム会員限定先行（抽選）」と「HP先行（抽選）」にてチケットの受付がスタートしている。
『新機動戦記ガンダムW』は、宇宙世紀とは異なる世界観を描いた「オルタナティブシリーズ」の第2作目として1995年4月7日にTV放送が始まり、今年で30周年を迎えた。ガンダム5機が突如として巨大勢力を急襲する場面からダイナミックに物語がスタートし、その後も息をつかせぬ展開が最終回まで続いていった。アメリカで放映された初めてのガンダム作品でもある。
■「新機動戦記ガンダムW 30周年記念ディナーショー -Operation Reunion-」イベント概要
・場所
ザ・プリンス パークタワー東京 ボールルーム
・日程
2025年12月27日（土）
・開場時間
昼12:00/夜17:00
・開演時間
昼13:00/夜18:00
・席種・料金
SS席：55,000円（税込／全席指定）
S席 ：49,500円（税込／全席指定）
A席 ：44,000円（税込／全席指定）
B席 ：38,500円（税込／全席指定）
・登壇者
緑川光（ヒイロ・ユイ役）、関俊彦（デュオ・マックスウェル役）、中原茂（トロワ・バートン役）、折笠愛（カトル・ラバーバ・ウィナー役）、石野竜三（張五飛役）
