前線や暖かく湿った空気の影響により、山形県は10日夕方から11日かけて大雨となる所がある見込みです。気象台では土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水などに注意・警戒を呼びかけています。

山形地方気象台によりますと、10日から11日にかけて前線が北上し、東北南部に停滞する見込みで、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定になるでしょう。山形県内では雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる見込みです。雨雲が予想以上に発達した場合は、警報級の大雨となる可能性もあるということです。

１０日に予想される1時間降水量は多い所で県内全域40ミリです。また9日午後6時から10日午後6時までに予想される24時間降水量は多い所で県内全域80ミリ、その後11日午後6時までに予想される24時間雨量は多い所で県内全域80ミリです。

気象台では10日夕方から11日にかけて大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒するよう呼びかけています。また10日昼過ぎから11日にかけ、落雷や突風、ひょうによる農作物や農業施設などへの被害にも注意を呼びかけています。