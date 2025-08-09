松井玲奈、彩り豊かな手作り弁当公開「ヘルシー」「毎日作っててすごい」の声
【モデルプレス＝2025/08/09】女優の松井玲奈が9日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの弁当を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】松井玲奈「バランス取れてる」と話題の手作り弁当
松井は「昨日のお弁当」と添え、写真を公開。小さな弁当箱に肉じゃが、ゆで卵、おひたし、こんにゃくが詰められており、「下に雑穀米詰め詰め」と説明している。
この投稿にネット上では「毎日作っててすごい」「バランス取れてる」「彩りが綺麗」「たくさん食べてくださいね」「ヘルシー」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
