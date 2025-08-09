Snow Man´äËÜ¾È¡õ¸þ°æ¹¯Æó¡¢Æ±´ü2¿Í¤¬19Ç¯¿¶¤êÊÖ¤ë ½é¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥é¥¤¥ÖÄ¾¸å¤ÎÎ¢ÏÃ¤â
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/09¡ÛSnow Man¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡ÖÎ¹¤¹¤ëSnow Man - Traveling with Snow Man -¡×¡ÊËèÏÃ16»þ25Ê¬¡Á¡¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤ÎEpisode2¤¬¡¢8·î10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSnow Man¥é¥¦¡¼¥ë¤¬¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿Èþ¿Í½÷Í¥
º£²óÊüÁ÷¤ÎEpisode2¤Ï¡¢´äËÜ¾È¡õ¸þ°æ¹¯Æó¡¢¤½¤·¤Æ¡È10ÈÖÌÜ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÉAIÉ÷¥í¥Ü¡Ö¥¿¥Ó¥£¡×¤¬¶å½£¡¦Ê¡²¬¤ò½ä¤ëÎ¹¡£´äËÜ¤Î±¿Å¾¤Ç¡¢»åÅç¡¦ºù°æÆó¸«¥ö±º¤Ë¤¢¤ë¡ÖÉ×ÉØ´ä¡×¤Ø¡£¥Ç¡¼¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç2¿Í¤Îå«¤ò³Î¤«¤á¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¡Ä¡£Æ»Ãæ¡¢½é¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥é¥¤¥ÖÄ¾¸å¤ÎÎ¢ÏÃ¤â¡£µù¹Á¤ÎÄê¿©²°¤Ç¤Ï¡¢Æ±´üÆþ½ê¤·¤Æ¤«¤é¤Î19Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»åÅç¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ç¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Î±¿Æ°¿À·Ð¤Ç¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Êµ»¤òÈäÏª¡©Ê¡²¬¤ÎÅÔ»Ô·¿¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥µ¥¦¥Ê¤òËþµÊ¤·¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Ç´¥ÇÕ¡£´äËÜ¤È¤ÎÎ¹¤Ë¡¢¸þ°æ¤Ï½ª»Ï¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡£¡Ö»Å»ö¤À¤±¤ÉËÜÅö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¶õ´Ö¤¬¤¹¤´¤¤ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¸þ°æ¡£¤½¤ó¤Ê¸þ°æ¤¬´äËÜ¤Ë´ó¤»¤ëÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤È¤Ï¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢Snow Man¤Î¥È¥é¥Ù¥ë¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²Æì¤ò¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤ËÆüËÜ¤òËÌ¾å¤·Â³¤±ËÌ¤ÎÂçÃÏ¡¦ËÌ³¤Æ»¤Þ¤ÇÎ¹¤¹¤ë´ë²è¡£¤½¤ÎÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀä·Ê¡¦¥°¥ë¥á¡¦¿Í¡¹¤È½Ð²ñ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜÎóÅç¤ò½ÄÃÇ¤¹¤ë¡£Èà¤é¤È°ì½ï¤ËÎ¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï"10ÈÖÌÜ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼"AIÉ÷¥í¥Ü¡Ö¥¿¥Ó¥£¡×¡£Èà¤é¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ò¡Ö¥¿¥Ó¥£¡×¤¬µÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
Î¹¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢One for Snow Man, Snow Man for One¡Ê1¿Í¤ÏSnow Man¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Sno£÷ Man¤Ï1¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ë¡£Î¹¤òÄÌ¤·¤ÆSnow Man¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬Snow Man¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª¤ÈÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡£¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¡¢å«¤È·è°Õ¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Snow Man¤Î¥È¥é¥Ù¥ë¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
Episode£±¡§7·î27Æü¡ÊÆü¡Ë¢¨ÇÛ¿®Ãæ
Episode£²¡§8·î10Æü¡ÊÆü¡Ë
Episode£³¡§9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë
Episode£´¡§9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë
Episode£µ¡§9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë
Episode£¶¡§9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë
Episode£·¡§10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë
Episode£¸¡§10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë
Episode£¹¡§10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë
Episode10¡§11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
