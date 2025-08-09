姶良市や霧島市では一夜明け、断水が続くなど生活への影響が出ています。



断水が続く姶良市の給水所です。午後になっても水を求める長い列は途絶えません。



(住民女性)

「風呂とトイレに一番すごく困ります。本当に早く復旧してほしいけど、(水を)いただけるだけでもありがたい」



姶良市と霧島市では、9日、17か所に給水所が設けられました。



2つの市では約3万7000戸余りで現在も断水が続いていて、復旧は早いところでも11日以降の見通しだということです。





このため、10日も同じ場所に給水所を設ける予定だとしています。(岡本記者)「この辺りは特に水害がひどかった地区です。この車はボンネットが開いていますが、中に泥が侵入しています。足元には大量の土砂がたまったままです」住宅が浸水する被害が出た地域では、朝から住民たちが家や駐車場にたまった泥をかき出すなど片づけに追われていました。(住民女性)「引っ越してきてまだ2か月で、まさかこうなるとは思っていなかった」床下や床上浸水の被害は多くの情報が寄せられているということで、県や自治体の職員が確認を進めています。交通にも影響が出ています。JRの日豊線と肥薩線は運転を見合わせていて復旧には1週間以上かかる見込みだということです。県内では、大気の不安定な状態が続き、10日、11日にかけて大雨となるおそれがあり、引き続き土砂災害に警戒が必要です。