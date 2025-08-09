【長崎 原爆の日】被爆80年8月9日 鎮魂の祈りに包まれた一日《長崎》
被爆80年、“長崎を最後の被爆地” にするために。
スタジオにはゲストをお招きしています。
ジャーナリストの池上 彰さん。
被爆者で、長崎原爆被災者協議会の会長を務める田中 重光さん。
高校生平和大使の津田 凜さんの3人です。
1945年8月9日、原爆が投下され 多くの尊い命が犠牲となった “あの日” から80年。
長崎のまちは鎮魂の祈りに包まれました。
雨の中で迎えた、80年目の朝。
（73歳 被爆2世）
「親族で亡くなった2人は、直撃だった。何の思いを抱くこともなく死んでいったと思う。きっとあの世で悔しがっているだろう」
（79歳 胎内被爆）
「(母は）原爆を受けてケロイドを受けても、103歳まで頑張れたから。私も子や孫たちのためにも、もう少し頑張りたい」
（53歳 高校生平和大使の母）
「私も戦争を知らない世代。でも若い世代に私たちが伝えたのだと思う。子どもたちが次の世代に、世界に、伝えていかないと風化してしまう」
爆心地から北東約500メートルの丘にある 浦上天主堂。
9日は毎年、早朝から追悼のミサを行います。
祈りに包まれたナガサキのまち。
（74歳 被爆2世）
「父が被爆者。まもなく90歳近くになる時に亡くなったが、ここまで長生きしてくれるとは思わなかった」
（78歳 被爆2世）
「もうよみがえってはこない。亡くなった人は。物語ではないけれど、（※原爆の話は)そういうことだったと子どもの時から積み重ねてきた」
長崎市の平和公園で執り行われた「長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典」。
市は今年、日本に大使館などがあるすべての国と地域に招待状を送付。
去年、招待していなかったロシアやベラルーシ、イスラエルを含む94の国と地域の代表が参列しました。
鈴木市長は平和宣言で、被爆者の故・山口仙二さんの国連での演説を引用。
（山口 仙二さん）
「ノー・モア・ヒロシマ。ノー・モア・ナガサキ。
ノー・モア・ウォーノー。モア・ヒバクシャ」
（平和宣言）
「ノー・モア・ヒロシマ。ノー・モア・ナガサキ。ノー・モア・ウォー。ノー・モア・ヒバクシャ。
この心の底からの叫びは、被爆者の思いの結晶そのものです」
そして、世界の指導者に対しこう訴えました。
（平和宣言）
「長崎を最後の被爆地とするためには、核兵器廃絶を実現する具体的な道筋を示すことが不可欠です。先延ばしは、もはや許されません」
93歳の西岡 洋さんによる「平和への誓い」。
これまでの最高齢の被爆者代表です。
「誓い」では、所属する日本被団協が去年、ノーベル平和賞を受賞したことを挙げて、「活動の継続」を呼びかけました。
（平和への誓い）
「平和に繋がるこの動きを絶対に止めてはいけない、さらに前進させよう。そして仲間を増やしていくことが、私たちが目標とするところです」
この1年間に新たに死亡が確認されたのは、3167人。
長崎原爆の犠牲者は、20万1942人となりました。
（石破首相）
「この平和祈念像の前で、今 改めてお誓い申し上げます。私たちはこれからも “核戦争のない世界”。そして “核兵器のない世界” の実現と、恒久平和の実現に向けて力を尽くします」
これまで1年ごとに交替で歌を披露してきた、長崎市の「城山小学校」と「山里小学校」。
爆心地から近く、原爆によって大きな被害を受けた学校です。
被爆80年という節目の年の今年は、両校の児童が合同で、福山雅治さんが作詞作曲した「クスノキ」を合唱しました。
被爆者の平均年齢は今年、86歳を超えました。
被爆者なき世界は、すぐ目の前に迫っています。
（日本被団協 田中 熙巳代表委員）
「日本被団協がノーベル賞を受賞してから初めての慰霊式だったので、核兵器廃絶への世論が大きくなるきっかけになると思う。そういう意味で、いい慰霊式になった」
（被爆者 三田村静子さん）
「80周年を迎えて気を新たにして、一からまた活動しようと思っている。子どもたちに、皆さん全部に広げて、皆さんとともに歩んでいこうと思っている」
永遠に「長崎を最後の被爆地」にするために…。
記憶を伝え続ける決意を新たにした1日になりました。
（長崎東高校3年 津田 凜さん）
「高校生の力は集まれば全然無力でも微力でもない、被爆者の声をそのまま届けるのも私たちの力では簡単ではない。私たち高校生がどのように継承していくか、各県それぞれ持ち帰って伝えていきたい」
（祈念式典司会 山口 操さん(3年)）
「これを間近で見ることができて、本当に幸せだなと思った。今後、起こらないようにするためにも、発信する立場の人間は重要だし、それを受け取る側も考えることができる時間が必要だなと思った」
そして9日、長崎市の浦上天主堂では、80年ぶりに「2つの鐘」がそろって鳴らされました。
原爆が炸裂した午前11時2分。
長崎市の浦上天主堂の2つの鐘楼から平和を願う鐘の音が被爆地ナガサキの空に響きました。
（ジェームズ・L・ノーラン・ジュニアさん)
「(この鐘が）浦上教会の信徒や長崎の皆さんに、喜びをもたらすことになればうれしい」
爆心地から、約500メートルに位置する浦上天主堂は、2つの鐘楼にそれぞれ鐘がありましたが、原爆によって北側の鐘が破壊。
この80年間、1つしかない状態が続いていました。
原爆を開発する「マンハッタン計画」に参加した医師の孫で、アメリカの大学教授のジェームズ・L・ノーラン・ジュニアさん。
教会の信徒で被爆2世の森内浩二郎さんとの交流がきっかけで、経緯を知り、アメリカの信徒に呼びかけ、約600人の寄付をもとに鐘を復元し、寄贈しました。
被爆国・日本と原爆を投下したアメリカ。
2つの国の市民の希望が実を結び、鐘楼へ。
8月9日午前11時2分、あの日から80年。
2つの鐘の響きは「核兵器の廃絶」と「平和な世界の実現」を願う人々の心に、共鳴していました。
（カトリック浦上教会 森内 浩二郎さん）
「戦争は絶対にしてはならないということです。多くの人たちが、この教会に来てお祈りをする。そういう場所にしていただければ」