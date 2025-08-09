渡辺直美、“久々に作った”唐揚げ披露「鶏肉が大爆発して、死にかけました」
【モデルプレス＝2025/08/09】お笑いタレントの渡辺直美が8月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの唐揚げを披露し、エピソードを明かした。
【写真】渡辺直美、こんがり揚がった手作り唐揚げ
渡辺は「今日は唐揚げ揚げました！久々に作ったんだけど美味しかった」とつづり、唐揚げの写真を公開。続く投稿では「ちなみにズボラなので温度も何も測らず鍋に全部ぶち込んだらなんか鶏肉が大爆発して、死にかけました」とエピソードを明かし、「こんな命がけの料理 向こう5年は作らないでしょう」としている。
この投稿にネット上では「めっちゃ綺麗な色に揚がってる」「美味しそう」「大惨事だ」「そんなに大変だったの（笑）」「お疲れ様です」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
