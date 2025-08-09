お盆休みをふるさとで過ごす人たちの帰省ラッシュが9日から始まり、JR新潟駅も多くの帰省客でにぎわいました。



午前11時すぎ、東京方面からの下り新幹線が到着すると、新潟駅のホームには大きな荷物を手にした家族連れがぞくぞくと降り立ち、久々に会う家族からの出迎えを受けていました。



■東京から子供を連れて帰省

「じいちゃんにいっぱい遊んでもらおうと思っています」「プールに入らせてゆっくりしたい」



■東京から帰省の女子児童

「楽しみ。海で泳ぎたい」



JRによりますと帰省ラッシュは9日がピーク。午後の下り上越新幹線では自由席乗車率が最大110％になりました。Ｕターンのピークは17日になるとみています。