「じいちゃんにいっぱい遊んでもらおう」お盆休みの帰省客でJR新潟駅にぎわう Uターンのピークは17日【新潟】
お盆休みをふるさとで過ごす人たちの帰省ラッシュが9日から始まり、JR新潟駅も多くの帰省客でにぎわいました。
午前11時すぎ、東京方面からの下り新幹線が到着すると、新潟駅のホームには大きな荷物を手にした家族連れがぞくぞくと降り立ち、久々に会う家族からの出迎えを受けていました。
■東京から子供を連れて帰省
「じいちゃんにいっぱい遊んでもらおうと思っています」「プールに入らせてゆっくりしたい」
■東京から帰省の女子児童
「楽しみ。海で泳ぎたい」
JRによりますと帰省ラッシュは9日がピーク。午後の下り上越新幹線では自由席乗車率が最大110％になりました。Ｕターンのピークは17日になるとみています。
