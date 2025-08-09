俳優の三浦友和(73）が9日、自身のインスタグラムを更新。出演作の映画「遠い山なみの光」9月5日公開、監督石川慶）が5月に第78回カンヌ国際映画祭の「ある視点」部門で公式上映されたため、出演者たちとカンヌ入りした時のショットを披露した。

三浦は「カンヌ映画祭初日の食事会です。宿泊先から徒歩で10分。地元で人気のカジュアルなレストラン。明日からのイベントを控え今日はまだリラックスムードです。羊さんは珍しくワインでポーッとした表情です。とても美味しいシーフードでした。二階堂ふみさんは日本での仕事の関係で参加できず残念でした」とつづり、主演の広瀬すず、吉田羊、松下洸平らとリラックスした写真を投稿。

また、「続けてもう一つ見つけたので追加です。オマール海老のボイルと格闘するすずちゃんと羊さんです。これもとても美味しかったです」というレアショットも披露した。

ノーベル文学賞作家カズオ・イシグロ氏の長編デビュー作が原作。1950年代の長崎と80年代のイギリスを舞台に、時代と国境を越えて交錯する“記憶”の謎に迫るヒューマンミステリー。