◇MLB オリオールズ3-2アスレチックス(日本時間9日、オリオール・パーク)

オリオールズの菅野智之投手がアスレチックス戦に先発登板。7回を投げ1失点と好投し、今季9勝目をマークしました。

菅野投手は前回登板、カブスと対戦し5回3失点という内容。メジャーで初対戦となった鈴木誠也選手を2打数無安打に抑えるなど粘投をみせましたが、勝ち負けはつきませんでした。

この日は初回を3者凡退に抑えると、その裏にバッテリーを組むアドリー・ラッチマン選手の先制弾など、2本のホームランで3得点。

援護を受けた右腕は、3回は連打でノーアウト1、2塁とされますが、1番のカルロス・コルテス選手をセカンドゴロでダブルプレーに仕留めるなど、得点を許しません。

5回に1点こそ奪われますが、要所を締める投球で7回91球、5安打、4奪三振、3与四死球、1失点の内容で降板。リリーフ陣がリードを守り切り、日米通算145勝目となる今季9勝目をマークしました。

菅野投手はこの日、ストレートの投球割合が19％であるのに対し、スプリットとシンカーはそれぞれ23％を記録。6球種を巧みに操り、勝利をつかみました。