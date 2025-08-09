嵐の二宮和也（42）が8日放送の日本テレビ系「ニノさんとあそぼ」（後7・00）に出演。「戦友」だという国民的女優について語った。

この日はこれまでさまざまな作品で共演した女優の吉高由里子がゲスト出演。吉高が行きたいという東京のエンタメスポットをニノさんファミリーとともに満喫した。

二宮が「皆さん、日本だけだと思ってません？ハリウッドもあるしね。紹介しちゃおうか。今回のゲスト、この方です」と呼び込まれた吉高は「入りづらいわ！」とツッコミ。

そんな2人の雰囲気に、進行の陣内智則は「めちゃめちゃ仲良しですよね」と2人の関係性について言及。吉高が「そんなことない」、二宮も「ない、ない、ない。いや、いや、いや」を否定するも、菊池風磨が「仲良いイメージあるけどな」。

陣内は「エレベーターの中でもね、ずっと足踏んでんの、ニノの」と暴露。二宮も「信じられる？」ともらしつつ「ボケたがりなんですよね、だから、この人と一緒に番宣とかも出ても、この人セリフ言ってくんないから全部言わなきゃいけないわけ」とボヤいた。

恋愛的な感情を抱いたことはないのか？という質問が飛ぶも、二宮は「ねえ。ねぇです」と即答。「でもさ、めちゃくちゃ変わってない？」とニヤリ。吉高も「ただのイカれた女って言われてた、私」と明かし、二宮も「そう、俺ずっと言ってた」。

吉高はNHK連続テレビ小説「花子とアン」（2014年）、2024年放送のNHK大河ドラマ「光る君へ」で主演した国民的女優。二宮は映画「GANTZ PERFECT ANSWER」（2011年）で吉高と初共演。その後、2014年には嵐として「NHK紅白歌合戦」で吉高とともに司会を務め、2018年に映画「検察側の罪人」で再び共演した。

そんな2人の関係性に、菊池風磨は「2人の感じ、いいっすよね。見てたい、ずっと2人の感じ」。陣内も「すっごい仲良い感じが同級生みたい」と指摘すると、二宮の大ファンで知られる「3時のヒロイン」のかなでも「めっちゃ推せるっていう感じ。マジで推せます」と絶賛した。

陣内は「結構2人の関係は凄い濃いんだね」。吉村崇も「戦友ですね」と指摘すると、二宮も「ほんとそうよね」と認めた。