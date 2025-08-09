松井珠理奈、ビキニ姿で美谷間＆美ボディラインに反響 10年ぶり写真集オフショット公開「直視できん！」「KOなう！」
元SKE48・AKB48の松井珠理奈（28）が9日、自身のインスタグラムを更新。10年ぶりとなる2nd写真集『アイヲシル』（9月9日発売／宝島社）のオフショットを公開した。
【写真】「直視できん！」ビキニ姿で美ボディラインを披露した松井珠理奈
写真では、大人ピンクのビキニ姿で胸元を寄せ、谷間を大胆にのぞかせるとともに、美しいボディラインを強調。撮影は三重県の海辺で行われ、「大事な写真集撮影なのに雨予報でドキドキだったけど青空と笑顔全開の三重の海オフショット」と振り返った。
普段は船釣りで訪れることが多いという三重での砂浜撮影は「新鮮だった」といい、「オトナピンクかわいいよね？」とファンに問いかけた。さらに、今回のオフショット公開後にフォロワーが増えたことに触れ、「水着以外のお写真もいいねよろしくお願いします」と呼びかけている。
この投稿にファンからは「スタイル抜群ですね。ほれてまうやろー」「ビキニ！！！！スタイル良すぎてる、、、天才なんか？？」「キュート＆セクシーが大渋滞中！」「直視できん！谷間にやられてKOなう！」などのコメントが寄せられている。
