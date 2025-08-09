ホテルでの宿泊時、近くのコンビニで買ったカップラーメンを夜食として食べることもあります。そんな時、「残った汁をどう処分すれば…」と迷った経験はありませんか？HOTEL B Suites／ホテルビースイーツの公式TikTokアカウント（@b_suites.official）が、「夜食ホテルあるある」として対処法を紹介しています。



【動画】ホテルの部屋でカップラーメン…「残り汁はどこに捨てる？」

カップラーメンの残り汁をトイレやシンクに流すと、詰まり・悪臭の原因になってしまうので、「そのまま机の上に置いておく」のが良いそう。また、「コンビニでお箸をもらい忘れる」のもあるあるですが、ホテルビースイーツには割り箸が用意されているといいます。



この投稿には、「残り汁とか残らない夜食にしてます」「スーツケースに割り箸と使い捨てスプーンフォーク常備してます！」などのコメントが。また、ベッドメイキングのお仕事をしている方からは、「カップ麺の汁とは他の汁は飲んで欲しいです！！」との声も寄せられ、意見はさまざまでした。



▽出典：HOTEL B Suites ホテルビースイーツ 公式TikTok／夜食あるある 2選