◆バスケットボール・全国高校総体女子準決勝 精華女子68―73桜花学園（7月31日、岡山市・ジップアリーナ岡山）

全国高校総体（インターハイ）で初の4強進出を果たした精華女子（福岡）は、優勝した桜花学園（愛知）に終盤までリードしながら逆転負けを喫した。アキンデーレ・タイウォ・イダヤット（3年）にボールを集めて57点を挙げたが、疲れが見えた終盤に得点が止まった。

インサイドを支配し、57得点した精華女子のアキンデーレ・タイウォ・イダヤット（紺44）

大上晴司監督「桜花学園のプライドが上回っていた」

復権を期す女王の気迫に押された。62―56とリードを広げた第4クオーター（Q）残り6分52秒。桜花学園のタイムアウト明けから精華女子が猛攻にさらされた。連続失点し2点差まで詰め寄られ、タイムアウトで立て直そうとしたが、逆転を許した。大上晴司監督は「選手の表情を見ていると、桜花さんの大会に懸ける思い、トップに立つというプライドが最後は上回っていたのかと感じました」。初の全国決勝への道を閉ざされた。

精華女子のポイントガードとして攻撃を組み立てた盛山璃音（右）

相手ガード陣の圧の強いディフェンスやセンター陣のリバウンドへの飛び込みでボールを奪われ、徐々に勢いをそがれた。大会屈指のポイントガード竹内みや（2年）からマークを受けた盛山璃音（3年）はボール運びに苦しんだ。第2Q残り1分49秒に取ったタイムアウトでは、大上監督が「失敗してもいいから練習してきたことをやりきらないと」と盛山を鼓舞していた。盛山は「（相手を）縦に抜けず、ディフェンスを破れなくてミスが続いてしまった」と悔やんだ。

盛山璃音（右）に声を掛ける精華女子の大上晴司監督

精華女子もフィジカルに優れ、ディフェンスや球際の強さでは全国屈指の強度を誇る。桜花学園の白慶花（ペク・キョンファ）監督は「精華女子はルーズボールを取るのがすごく強い。留学生以外の4人がすごく元気があって嫌だった。アキンデーレ選手を0点に抑えるのは無理なので、周りの4人に得点を許さないように伝えた」と明かす。留学生以外の得点はゲームキャプテン森田栞名（3年）の5点のみ。シュート力のある吉川愛未（同）は3点シュート試投数4にとどまった。

ドライブから得点する精華女子の森田栞名（中央・紺）

ゴール下を支配したアキンデーレは終盤、息が上がって守備に戻れない場面もあった。「自分が戻るのが遅くて守れなかった。ごめんなさい」と決勝に導けず反省を口にした。盛山も「終盤は自分の弱さが出てしまった。冬までに鍛え直します」と雪辱を誓った。

インターハイで3位となり表彰を受ける精華女子

昨冬の全国高校選手権（ウインターカップ）で初の4強入りを果たし、メンバーが大幅に変わったチームでも冬夏連続の4強入り。大上監督は「準決勝、決勝の戦い方、勝ち抜くために必要なものを日々の練習でつくっていかないと。持っているフィジカルをバスケットのプレーにつなげられていない部分もあった」と課題を感じ取っていた。チームとして前進し続け、また一つ新たな歴史をつくった。岡山から持ち帰った宿題をクリアし、冬のウインターカップで悲願の日本一をかなえてみせる。