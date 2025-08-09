¡Ö¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡×¤¢¤ó¤Ñ¤ó¿ó¤Îà²ÈÂ²³¨áºÙÉô¤Þ¤Ç¹Í»¡¥Õ¥¡¥óÂ³¡¹¡Ö¹ë¤Á¤ã¤ó¤ª¤ë¡¼!¡×¡ÖÃ¯¤À¤í¡×¡ÖÍÆñ¤¤¡¢¤³¤Î³¨¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¿ó¤¬°ì¿Í°ì¿Í¤Î´é¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¤¤¿¿´¤ÎäÆ¤â¤Ã¤¿·ëº§½Ë¤¤¡×
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿²ÈÂ²¤òÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤¬SNS¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇÃíÌÜ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²ÈŽ¥¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤ÈºÊŽ¥Äª¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿É×ÉØ¤ÎÊª¸ì¤ÇŽ¤6ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¥Ò¥í¥¤¥óŽ¥Ìø°æ¤Î¤Ö(º£ÅÄÈþºù)¤ÎËåŽ¥Ä«ÅÄ¥á¥¤¥³(¸¶ºÚÇµ²Ú)¤¬¿ÉÅç·òÂÀÏº(¹â¶¶Ê¸ºÈ)¤È·ëº§¡£µÁÍý¤Î·»¤Ç¿·Ïº¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤â¤¢¤ëÌø°æ¿ó(ËÌÂ¼¾¢³¤)¤¬·ëº§½Ë¤¤¤ÇÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¸ø¼°X¤¬ÊüÁ÷¸å¤Ë¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÁ´ÂÎ¿Þ¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö³ø¤¸¤¤¡¢¤¯¤é¤Ð¤¢¡¢¹ë¤Á¤ã¤ó¤Ë¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó¡¢¤ªÉã¤Á¤ã¤ó¤â¡ÄÄ«ÅÄ²È¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤í¤Ã¤¿°¦¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤Î¤Ö¤È¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤À¤Ã¤¿¿ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿ÍÊª¤ÎÉ½¾ðË¤«¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÄ«ÅÄ²ÈÁ´°÷ÀªÂ·¤¤¡×¡Ö¿ó¤¬°ì¿Í°ì¿Í¤Î´é¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¤¤¿¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿·ëº§½Ë¤¤¡×¡ÖÍÆñ¤¤¡¢¤³¤Î³¨¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¡£¤Þ¤¿¡Ö¹ë¤Á¤ã¤ó¤ª¤ë¡¼!¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÍö»Ò¤Ë¤Ïµã¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä³øÌì¤È¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÉ½¾ð¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¶Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë(¾Ð)¡×¡Ö¿·Ïº¿·ÉØ¤è¤ê±¦¾å¤ÎÆó¿Í¤À¤±¤¬ÃúÇ«¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¤Î¤Ö¤Î±¦ÎÙ¤Î¥á¥¬¥Í¤µ¤óÃ¯¤À¤í¡Ä¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¤Ç¸«¤¿»þ¤Ïµ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¹ë¤Á¤ã¤ó¤Î¸ª¤Î¤È¤³¤í¤Ï¼ê?¡¡¤Ê¤ó¤«ÉÝ¤¤¡×¤Ê¤ÉºÙÉô¤Þ¤ÇÃíÌÜ¤·¹Í»¡¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£